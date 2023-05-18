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    曝光國民黨提名內幕 黃光芹爆朱立倫曾對郭台銘嗆這句話！

    黃光芹爆料稱，朱立倫15日與郭台銘見面時，曾當面嗆明提名總統人選由他自行裁決。（資料照；本報合成）

    黃光芹爆料稱，朱立倫15日與郭台銘見面時，曾當面嗆明提名總統人選由他自行裁決。（資料照；本報合成）

    2023/05/18 18:53

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨（17日）雖然確定提名新北市長侯友宜參選總統，但相關爭議持續延燒。媒體人黃光芹今（18日）下午爆料藍營黑箱提名內幕，指稱黨主席朱立倫15日與當時積極爭取提名的鴻海集團創辦人郭台銘會面時，當面嗆明提名人選可由他自行裁決。

    侯友宜確定出線，藍營陷分裂危機。黃光芹週四先在其主持的網路節目「新聞不芹菜」爆料稱，朱立倫在週三黨內中常會召開前會晤郭台銘時，2人曾針對提名時間往前挪發生爭執。下午她又於臉書繼續爆料，還原朱郭會當天時間線與2人談話，引發網友熱烈討論。

    黃光芹稱，5月15日晚上，朱立倫與郭台銘在國民黨中央黨部從6點談到10點10分，兩人談了4個小時又10分鐘，侯友宜是到8點才中途加入。會談中，朱立倫向郭台銘解釋為何採取徵召提名，原因是「侯友宜不能主動說要選」，且「郭台銘不是黨員」。朱也強調，中常會授權他可以自行裁決提名人選，「朱立倫跟郭台銘說，『我可以乾綱獨斷！』」

    黃光芹接著說，朱立倫當天也提到，民調不是唯一，也沒那麼重要，他需要綜合各方因素進行決斷，「朱拿出一疊民調，只讓郭看了10幾分鐘，不准帶走；加上當時朱並未提到要向縣市長和民代進行徵詢。因此整體聽下來，究竟用何標準提名人選，郭並不十分清楚；而坊間民調，郭已超車侯，所以直到走之前，他都還以為朱可能提名他。」

    黃光芹最後還透露，當天會談接近8點時，郭台銘向朱立倫表示侯友宜帶職參選不妥，不料侯友宜這時剛好加入談話，聽到郭台銘正在講他的「壞話」，也只是坐在一旁，一句話都沒說。

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