要和郭台銘見面了？ 柯文哲：有機會去見他沒問題

外界相當關注民眾黨主席柯文哲與郭台銘的互動，柯文哲今日受訪表示，「有機會去見他（郭台銘）」，這沒問題。（記者廖振輝攝）

2023/05/21 17:27

〔記者黃靖媗／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘17日於國民黨總統徵召中落敗後，外界相當關注民眾黨主席柯文哲與郭台銘的互動，柯文哲今日受訪表示，「有機會去見他（郭台銘）」，這沒問題。

柯文哲今日出席台中市前有給職顧問林筱淇的《洞見思路．定義自己》新書發表會。現場有不少熱情的柯文哲支持者，柯文哲也熱情回應民眾，幫支持者簽名。

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針對是否有計劃與郭台銘見面，柯文哲表示，他一開始就說，讓他冷靜一兩天再講，且他後來發現，每次郭一回來，他就離開台北市，常常湊不在一起，所以有機會去見他，這沒問題。

對於目前選戰，民進黨總統參選人賴清德與國民黨總統參選人侯友宜不斷互打，較少攻擊到柯文哲。柯文哲認為，這本來就是兩黨的選戰策略，一定要先把柯文哲邊緣化，回歸藍綠兩黨對決，就算這次沒贏，也確保台灣政治版圖由兩黨繼續分贓下去。但柯文哲也說，「他們要小心，柯文哲突圍的能力很強」。

被問到對侯友宜以日、韓關係類比兩岸關係的看法，柯文哲則說，他是參選人不是評論家，不要老是拿另外兩位參選人的問題來問他的評論，他認為，每個人都可以表達自己的意見，自己講的自己負責，很多東西要給當事人說明。

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