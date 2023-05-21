黃健庭：沒騙郭董 一直帶他禱告

國民黨秘書長黃健庭昨受訪時表示，國民黨從頭到尾都沒有要騙郭台銘的動機與理由，因為騙郭，沒有一個人會有好處。（記者廖振輝攝）

2023/05/21 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨徵召參選總統失利後，郭陣營方面傳出郭台銘感嘆不該相信國民黨主席朱立倫的每一句話；對此，國民黨秘書長黃健庭昨出席「政黨輪替、台灣更好」誓師大會受訪時表示，國民黨從頭到尾都沒有要騙郭台銘的動機與理由，因為騙郭，沒有一個人會有好處。

駁國民黨耍詐 「騙郭沒人有好處」

黃健庭也證實，過去這段時間，他一直帶著郭台銘禱告，為這個國家禱告，為郭台銘的身心靈健壯禱告，這是他身為基督徒應該做的事。

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黃強調，黨中央從頭到尾就是希望幫助郭台銘，讓郭更好，在郭台銘與新北市長侯友宜競爭過程，兩人各自努力，不但郭、侯更好，整個國民黨更好，這才是從頭到尾的動機。

國民黨昨為侯友宜舉辦誓師大會，先前支持郭台銘的國民黨立委陳玉珍缺席，引起外界關切。對於為何沒出席造勢活動，陳受訪說，自己就在「好好做代誌」，追求人民「歲月靜好」的日子。

接下來是否會全力支持侯友宜？陳玉珍只說，她會好好地在自己的位子上，扮演好自己的角色，一起不分黨派、族群，為中華民國努力；她也歡迎侯到金門縣。另位挺郭的立委鄭正鈐也沒有參加造勢。

至於也被歸類是挺郭派的立委傅崐萁、前立委顏寬恒都有現身，但傅與妻子、花蓮縣長徐榛蔚面對媒體詢問，都未回應。顏寬恒受訪則說，所有藍軍立委參選人都會團結幫侯友宜加油，支持侯參選總統。

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