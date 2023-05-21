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    焦點評論》蔡英文呼應G7

    蔡英文總統選擇就職滿七年的五二○舉行記者會，正逢G7廣島峰會召開期間，對內，在向人民報告，對外，則是以台灣國家元首的角色呼應國際的訴求，具有雙重目的。（記者叢昌瑾攝）

    蔡英文總統選擇就職滿七年的五二○舉行記者會，正逢G7廣島峰會召開期間，對內，在向人民報告，對外，則是以台灣國家元首的角色呼應國際的訴求，具有雙重目的。（記者叢昌瑾攝）

    2023/05/21 05:30

    記者鄒景雯／特稿

    今年的五二○，是蔡總統就職滿七年、第八年任期的第一天，也正逢G7廣島峰會召開期間，蔡總統選擇在昨天舉行記者會，對內，在向人民報告，對外，則是以台灣國家元首的角色呼應國際的訴求，具有雙重目的。

    向國人報告的部分，清楚明瞭，無須多所置喙，掌握時機提前回應G7各領袖勢必關切台海穩定的聯合聲明，事實上也在凸顯台灣做為世界島，台灣的未來即是世界的未來，台灣務必要時刻與民主國際聯結並對話的重要性。

    今年的G7在日本岸田首相主導下，針對威權主義脅迫區域安全的議題，格外的高調聚焦，面對俄羅斯侵略烏克蘭，以及中國對於周邊各國的武力與經濟擴張，直接端上桌面，就解決方案與因應措施建立共識；邀約的對象，不只七國本身，並且把澤倫斯基請來與會，同時還廣及印度、巴西、韓國、越南、澳洲，與印尼、庫克群島、葛摩聯盟，企圖心與危機感成正比，因而備受矚目。

    相當一段時間以來，透過各國的明確表態，可以很清楚了解：維持現狀，反對以武力破壞和平的立場，已經不只是台灣在台海議題上的主張，而是國際間主要先進國家一致的原則，大家並且正在尋找各種可能的方法去確保，這是非常珍貴的時刻，也是可恃的力量。於是蔡總統以記者會強調：身處風險中的台灣，是負責任的風險管控者，台海議題必須和平解決，戰爭不是選項，台灣政府將信守承諾，維持現狀。這是特別講給世界聽的。

    蔡總統的考慮，正是台灣這個特殊國家的國家領導人必須時刻肩負的職責與條件，昨天記者會被問到下一任總統必須具備的特質，她的答案，也正環繞著處理國際問題的這一塊，想必是其多年累積的深刻結論，這個提醒對於所有參選人都適用，必須想清楚所為何來？要把台灣帶到哪裡去？而且要能夠儘早以實際表現明白的告訴人民頭家：自己究竟準備好了沒有？

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