柯文哲：盼成中美溝通橋梁 非對抗棋子

台灣民眾黨主席柯文哲昨在新北市淡水區召開記者會，在傾盆大雨中宣示參選二○二四總統，要讓台灣重新成為一個和諧又團結的國家。 （記者劉信德攝）

2023/05/21 05:30

宣布參選總統 建立廉能、聯合政府

〔記者闕敬倫／新北報導〕台灣民眾黨主席柯文哲昨天在新北市淡水區，宣布參選二○二四總統，柯文哲表示，台灣不應該是中美對抗的棋子，要讓台灣重新成為一個和諧又團結的國家，建立廉能、聯合政府。

至於未來副手人選，柯說，將秉持「開放政府、全民參與、公開透明」的原則，向天下徵詢人才，「當然黃珊珊也是天下人才當中的一個」。

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柯文哲昨在淡水舉行「二○二四台灣民眾黨候選人宣示記者會」，民眾黨全國各縣市黨部總動員出席，支持者冒雨齊喊柯文哲「總統好」，夫人陳佩琪與柯爸、柯媽也到場支持，新竹市長高虹安、前台北市副市長黃珊珊等人都現身助陣。

柯文哲表示，「二○二四要成為翻轉台灣命運的轉捩點」，台灣百廢待舉，年輕人看不見希望，現在是改變時刻，要用最大力氣團結台灣，堅持達成目標，民眾的選擇決定台灣未來是一個新政治，或繼續沉溺過去藍綠互鬥的泥淖。

柯文哲指稱，堅持參加二○二四總統大選的原因在於，他認為台灣應該是一個團結和諧的國家，不應該是分裂鬥爭的國家；應該是中美溝通的橋樑，不應該是中美對抗的棋子；應該是美麗之島福爾摩沙，不應該是外媒所說世界最危險的地方。

柯文哲受訪說，台灣百廢待舉，年輕人看不到未來，如果當選會召集國是會議，建立責任政治，遵守財政紀律，讓政府永續發展，解決少子化危機。

柯強調，他會務實處理兩岸問題，堅持「台灣民主、台灣自主」，維持印太地區繁榮穩定，呼籲選民不要再受藍綠意識形態綁架，相信美好台灣一定會實現。

被問到民眾黨不分區立委名單，柯文哲表示，目前已經決定不分區立委評選方式，六月一日開放報名，會花兩個月時間收集資料，以決定評選方式，歡迎各方推薦、自薦。

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