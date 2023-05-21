蔡英文：1+4年規劃 為台灣未來打基礎

總統蔡英文昨向國人報告七年執政成果，強調任期剩最後一年，一年能做到事就一年做到，一年做不到的就用「一年加四年」進行規劃，替台灣下階段的發展打基礎。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/21 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕蔡英文總統昨向國人報告七年執政成果，強調這七年重新定義台灣，讓世界重新看見台灣；任期剩最後一年，她承諾不會鬆懈，一年能做到的事就一年做到，一年做不完的就用「一年加四年」進行規劃，替台灣下階段的發展打基礎。

供應鏈關鍵地位、台海和平 重中之重

蔡英文召開記者會表示，這七年有成功、也有挫折，改革有陣痛，執政總有很多地方可以做得更好，但執政團隊認真做事，也懂得反省，總是快速調整、找出方法、扛住壓力、解決問題，來因應國際情勢的變局，回應民意的期待。台灣七年來已有很大不同，包括國防自主已非夢想、面對美中貿易衝突經貿變局及百年大疫，台灣經濟逆勢突圍。

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她指出，關於擘畫台灣的未來，有兩件事情是重中之重，包括維持台灣在全球供應鏈的關鍵地位，以及維持台海和平穩定的現狀。台灣已擺脫透過中國走向世界的做法，而是用台灣面貌走向世界，向世界證明台灣是最安全、最有效率的貿易夥伴，讓台灣處於全球關鍵地位。若干有心人士刻意操作，試圖動搖大家，她強調台灣在全球供應鏈不會受影響，還會持續扮演更關鍵角色。

有關後疫情時代的經濟發展和民生課題，蔡英文說，政府正透過疫後特別預算，持續調整強化產業體質；行政院傾全力解決缺工問題之外，也會提出優化留才久用機制，並且將更進一步提出完整的人才供給方案，要維持各行各業發展的動能，也替下一個階段台灣產業競爭力提前部署。

針對房價議題，她坦言，高房價確實是很多人的難題，政府一直堅持健全房地產市場、安定居住者權益，多管齊下透過立法限制囤屋等炒作，並推出通勤月票補助，降低通勤者交通負擔，擴大居住點的選擇，讓都會區減壓、房價也能受到一定程度抑制。

8年20萬戶社宅 預計明年底達標

蔡表示，社宅政策包含直接興建十二萬戶及包租代管部分，在解決初期許多法規建置狀況後，包含興建完成、興建中、已發包部分，預計二○二四年底可達成八年廿萬戶的目標。政府也從需求面減輕租屋者負擔，推出租金補貼及房貸支持方案，舒緩年輕人與弱勢族群的負擔，會陸續提出做法，從更多面向來減輕人民的住屋負擔。

另外，蔡英文提到，政府隨時緊盯各項民生物資的供給和物價，跨部會整合因應，盡可能降低對國人生活的影響。今年的免稅額和扣除額再次提高，減輕國人負擔，未來在政府財政穩健的前提下，會繼續朝加薪、減稅、增福利的方向努力。

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