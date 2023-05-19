黃光芹再爆密會內容！朱立倫用貨梯接郭台銘上樓 暗示「若勸退侯友宜就提名你」

朱立倫與郭台銘。（資料照，本報合成）

2023/05/19 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨17日徵召新北市長侯友宜參選2024總統，儘管藍營政治人物高呼團結，但黨內餘波不斷，資深媒體人黃光芹今下午繼續爆料藍營黑箱提名內幕，PO出朱立倫與郭台銘2人的對話內容，其中朱立倫的言論更是讓郭台銘爆氣。

黃光芹在臉書曝光「郭朱會」談話，指出5/15那晚，朱立倫用貨梯把郭台銘接上樓，頭一個小時除了吃蒸餃外，朱始終繞來繞去，連郭的老母親和家人都問了一圈，卻仍不觸及主題，最後是郭台銘直接單刀直入，問了關鍵問題。

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黃光芹說，郭台銘之所以自信自己提名在望，肇因於朱侯合演了一段双簧，說了兩段關鍵性談話；以及幾個月來，朱再三保證支持郭，並曾在一次朱郭會時說：「侯上來，我什麼都沒有!」關鍵轉折時，黃健庭還數度在郭家，拉著他的手禱告，保證朱没有改變。

甚至朱還暗示郭「如果你可以勸退侯，他不想選，我就提名你」；而侯友宜則打高空，說不管在什麼位子上，他都會為中華民國打拚。

5月16日上午，郭指示幕僚，準備一份「勝選聲明」，幕僚問，要不要準備另一份「敗選聲明」？郭很斬釘截鐵說，不用。早上活動取消，也因為郭不想動作太大，破壞團結。

中午郭請議長們到住宅用餐，在座將近20人看郭自信滿滿，告知情勢可能不樂觀。於是郭急電促成二次會，侯以忙為由不克出席，朱在4:00會郭。

郭朱二次會，郭直接攤牌，自承當時有些脾氣。朱被逼急了，於是蹦出牛鬼蛇神那句話。郭徹底被激怒，質問朱：「要我到中南部去拜會『頭人』，不是你叫黃健庭要我去的？陳以信、黃柏霖等名單，還是你給我的……」

黃光芹在文末指出，郭台銘與周典論先前不認識，周典論阿莎力幫他辦造勢，況且從馬英九開始，他辦過的場子，不下幾十場，朱立倫怎麼可以這樣說？朱立倫警覺心起，一語不發。郭台銘與朱立倫數月來的互動，沒有留下一張紙、一句話。朱至今為止，不敢否認「牛鬼蛇神」說。

黃光芹臉書全文： 朱立倫被逼急了，斥責郭台銘：「你的民調不升反降，都是因為你去中南部見了牛鬼蛇神!」 5月15日6:00Pm，朱立倫用貨梯把郭台銘接上樓，頭一個小時除了吃蒸餃外，朱始終繞來繞去，連郭的老母親和家人都問了一圈，卻仍不觸及主題。 郭在7:00單刀直入，除了提到侯帶職參選的問題，還指侯的美中台關係說不清楚。這兩點均是「郭柯會」時涉及的話題。郭還傳達，柯只跟他會，侯他的接受度小。 8：00侯進場後，朱煞有介事向侯提出考題。侯提出「保壘說」，指11年的市政經驗，遇到災變可立刻就定位。至於兩岸問題，他還是捍衛中華民國那一套。 郭有與侯通話的經驗，對方習慣以「兄弟」相稱，但即使通20分鐘電話，都抓不住重點，感覺聽他說話，像唱盤一直在轉。 一場鴻門宴下來，即使黃健庭秀了10幾分鐘民調，以及約略提到可能展開徵詢，但面對黑箱，郭不知標準何在？之所以自信自己提名在望，肇因於朱侯合演了一段双簧，說了兩段關鍵性談話；以及幾個月來，朱再三保證支持郭，並曾在一次朱郭會時說：「侯上來，我什麼都沒有!」關鍵轉折時，黃健庭還數度在郭家，拉著他的手禱告，保證朱没有改變。 朱暗示郭，如果你可以勸退侯，他不想選，我就提名你；而侯友宜打高空，說不管在什麼位子上，他都會為中華民國打拚。 5月16日上午，郭指示幕僚，準備一份「勝選聲明」，幕僚問，要不要準備另一份「敗選聲明」？郭很斬釘截鐵說，不用。早上活動取消，也因為郭不想動作太大，破壞團結。 中午郭請議長們到住宅用餐，在座將近20人看郭自信滿滿，告知情勢可能不樂觀。於是郭急電促成二次會，侯以忙為由不克出席，朱在4:00會郭。 郭朱二次會，郭直接攤牌，自承當時有些脾氣。朱被逼急了，於是蹦出牛鬼蛇神那句話。郭徹底被激怒，質問朱：「要我到中南部去拜會『頭人』，不是你叫黃健庭要我去的？陳以信、黃柏霖等名單，還是你給我的……」 郭台銘與周典論先前不認識，周典論阿莎力幫他辦造勢，況且從馬英九開始，他辦過的場子，不下幾十場，朱立倫怎麼可以這樣說？朱立倫警覺心起，一語不發。郭台銘與朱立倫數月來的互動，沒有留下一張紙、一句話。朱至今為止，不敢否認「牛鬼蛇神」說。

朱立倫與郭台銘。（資料照）

黃光芹臉書貼文。（圖擷自臉書）

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