接任柯文哲競選總幹事 黃珊珊：國家領導人要正直誠信

前台北市副市長黃珊珊（右）接任柯文哲（左）競選總幹事。（資料照）

2023/05/19 14:38

〔記者林欣漢／台北報導〕民眾黨主席柯文哲挑戰2024年總統，明天將在淡水舉辦參選總統宣示記者會，並由前台北市副市長黃珊珊接任競選總幹事，黃珊珊表示，從柯文哲從政8年的歷程，已經證明清廉勤政不是口號，公開透明確實杜絕貪污腐化，理性務實才能擺脫意識形態，最重要的是，國家領導人要正直誠信、說到做到。

黃珊珊表示，副市長近3年的磨練推動市政，和台北市民攜手對抗百年大疫，柯文哲是她勇往直前的堅強後盾，不論在市府期間的全權信任，清廉勤政的身體力行，都堅持理想信念始終如一。

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黃珊珊說，柯文哲是她從政多年少見的非典型政治人物，即使有些人認為坦率和直白並不討喜，但從監督到合作，長年的近身觀察、朝夕相處與共同奮戰，「他在政壇是必要的存在」，而且是十分珍貴的，因為腳踏實地，無私無我，實事求是的政治人物，已不多見。

黃珊珊指出，2024年的總統大選，將進入改變台灣的關鍵期，面對極端氣候、能源短缺、分配不均、戰爭風險、經濟革命，每一個台灣人，都將決定自己未來命運，你的選擇，將決定下一代生活在一個怎樣的台灣。

黃珊珊說，台灣需要政黨和解、社會和諧、兩岸和平，從柯文哲從政8年的歷程，已經證明清廉勤政不是口號，公開透明確實杜絕貪污腐化，理性務實才能擺脫意識形態，最重要的是，國家領導人要正直誠信、說到做到，「如果你相信我，你也可以相信柯文哲」。

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