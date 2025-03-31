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    緬甸強震死傷慘重！東協促緬甸停火 軍政府不救災反空襲災區

    緬甸遭遇規模強震，死亡人數攀升至約1700人之際，新加坡外交部長維文與東南亞國家協會各國外長舉行視訊會議，聯合呼籲緬甸立即停火，以便人道救援物資順利運送。（路透）

    緬甸遭遇規模強震，死亡人數攀升至約1700人之際，新加坡外交部長維文與東南亞國家協會各國外長舉行視訊會議，聯合呼籲緬甸立即停火，以便人道救援物資順利運送。（路透）

    2025/03/31 13:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸遭遇規模8.2強震，死亡人數攀升至約1700人之際，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）與東南亞國家協會（ASEAN）各國外長舉行視訊會議，聯合呼籲緬甸立即停火，以便人道救援物資順利運送。然而，緬甸軍政府不僅未作出明確回應，還被指控在災區持續發動空襲，加劇當地民眾苦難。

    《路透》報導，新加坡外交部在聲明中強調：「外長們呼籲緬甸立即實現有效停火，這將有助於人道援助的運送，也將促進長遠的民族和解、和平與重建。」然而，緬甸歷史最悠久的民族武裝組織之一的克倫民族聯盟（Karen National Union, KNU）指責軍政府不但未專注救援，反而「持續對平民地區進行空襲，即使民眾正因地震受苦」。該組織痛批，軍方應該全力投入救援工作，而非「部署軍力攻擊人民」。

    根據救援組織「自由緬甸遊騎兵」（Free Burma Rangers）報告，地震發生後不久，軍方戰機即在克倫邦、鄰近KNU總部的地區發動空襲與無人機攻擊。對於這些指控，軍政府發言人未回應路透社查詢。

    危機組織（Crisis Group）資深緬甸顧問理查霍西（Richard Horsey）表示：「部分反軍政府勢力已經停止攻勢，但部分地區戰鬥仍在持續，軍政府甚至繼續對災區發動空襲，這種行為必須停止。」由2021年遭軍方推翻的民選政府殘餘勢力所組成的民族團結政府（National Unity Government）則於週日宣布，指揮下的反軍政府民兵將暫停所有進攻性軍事行動兩週。

    霍西進一步指出：「軍政府在地震災區幾乎沒有提供實質援助。當地消防隊、救護車隊與社區組織已經自主動員，但一般應在災難時發揮關鍵作用的軍方卻不見蹤影。」自2021年政變推翻由諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬領導的民選政府以來，緬甸內戰持續至今。此次強震震央位於軍政府控制區，然而，受災範圍廣及反抗軍控制區，局勢更加混亂。

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