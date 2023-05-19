為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓冠廷批侯友宜用市府資源選總統 新北市府：問政勿雙標

    新北市議員卓冠廷批侯友宜用市府資源選總統。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員卓冠廷批侯友宜用市府資源選總統。（記者翁聿煌攝）

    2023/05/19 14:24

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜被國民黨徵召參選2024後，綠營加強攻擊火力，新北市議員卓冠廷今天批評侯友宜，不辭市長有夠方便，明目張膽拿新聞局預算做競選影片；新北市新聞局反擊，綠營民代又來潑政治髒水，新聞局基於職責自製市政行銷影片，將市政參訪過程以影音形式行銷新北，讓國際看見新北，身為地方民代居然刻意扭曲事實，匪夷所思。

    卓冠廷指出，侯友宜昨晚在臉書發布影片，開宗明義「扮演中華民國更好的關鍵角色」，片尾還清楚標明「新北市政府新聞局」，根本就是拿市府資源、拿考察名義來包裝選總統的目的。

    卓冠廷問市府，還要用多少屬於新北市民的市政資源來成就一個落跑的市長？侯友宜再不辭新北市長，盡情使用市府資源，真的毫無天理。

    對綠營誣指市府以新聞局預算做競選影片一事，市府強調，市府團隊出國進行市政參訪、交流，加以進行市政宣傳也是各縣市政府新聞相關局處的業務 ，非新北市獨有。

    新北市身為全國人口最多的城市， 扮演的當然是中華民國的關鍵角色，行銷新北市，讓新北邁向國際，促進交流，也是新聞局的職責，刻意抹黑的有心人士，同時身為地方民代，理應肩負增加新北市民光榮的責任，沒想到不但不支持行銷新北的每一個機會，還企圖混淆視聽，扯新北後腿，令人深感遺憾。

    新聞局指出，當副總統賴清德在總統府和球星合拍影片上架時，身為全國最大城市的新北市政府也樂見台灣因此擁有更多曝光機會，再次呼籲有心人士，問政切勿雙標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    與侯友宜通電話 楊文科：大家一起努力為國家做事
    2023/05/19 12:37

    與侯友宜通電話 楊文科：大家一起努力為國家做事
    新北副市長謝政達擬辭職輔選侯友宜 卓冠廷：新北市民欠國民黨多少？
    2023/05/19 11:33

    新北副市長謝政達擬辭職輔選侯友宜 卓冠廷：新北市民欠國民黨多少？

    升息末端雙收益組合
    與郭台銘心結未解？ 侯友宜：不要見縫插針
    2023/05/19 11:25

    與郭台銘心結未解？ 侯友宜：不要見縫插針
    傳致電「挺郭派」縣市長加速整合 侯友宜：與大家心連心團結向前
    2023/05/19 11:04

    傳致電「挺郭派」縣市長加速整合 侯友宜：與大家心連心團結向前
    綠轟落跑市長 侯友宜：百廢待舉不能坐視
    2023/05/19 05:30

    綠轟落跑市長 侯友宜：百廢待舉不能坐視
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播