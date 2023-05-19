卓冠廷批侯友宜用市府資源選總統 新北市府：問政勿雙標

新北市議員卓冠廷批侯友宜用市府資源選總統。（記者翁聿煌攝）

2023/05/19 14:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜被國民黨徵召參選2024後，綠營加強攻擊火力，新北市議員卓冠廷今天批評侯友宜，不辭市長有夠方便，明目張膽拿新聞局預算做競選影片；新北市新聞局反擊，綠營民代又來潑政治髒水，新聞局基於職責自製市政行銷影片，將市政參訪過程以影音形式行銷新北，讓國際看見新北，身為地方民代居然刻意扭曲事實，匪夷所思。

卓冠廷指出，侯友宜昨晚在臉書發布影片，開宗明義「扮演中華民國更好的關鍵角色」，片尾還清楚標明「新北市政府新聞局」，根本就是拿市府資源、拿考察名義來包裝選總統的目的。

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卓冠廷問市府，還要用多少屬於新北市民的市政資源來成就一個落跑的市長？侯友宜再不辭新北市長，盡情使用市府資源，真的毫無天理。

對綠營誣指市府以新聞局預算做競選影片一事，市府強調，市府團隊出國進行市政參訪、交流，加以進行市政宣傳也是各縣市政府新聞相關局處的業務 ，非新北市獨有。

新北市身為全國人口最多的城市， 扮演的當然是中華民國的關鍵角色，行銷新北市，讓新北邁向國際，促進交流，也是新聞局的職責，刻意抹黑的有心人士，同時身為地方民代，理應肩負增加新北市民光榮的責任，沒想到不但不支持行銷新北的每一個機會，還企圖混淆視聽，扯新北後腿，令人深感遺憾。

新聞局指出，當副總統賴清德在總統府和球星合拍影片上架時，身為全國最大城市的新北市政府也樂見台灣因此擁有更多曝光機會，再次呼籲有心人士，問政切勿雙標。

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