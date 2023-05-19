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    總統大選會支持誰？高虹安：民眾黨全數通過提名柯文哲

    對於媒體詢問總統大選會支持誰？新竹市長高虹安今早回應表示，郭台銘與柯文哲兩位都是她敬重的長輩，她強調民眾黨中央委員會議全數通過提名柯，「這部分應該沒有什麼意外，大家不用想太多。」 （記者廖雪茹攝）

    對於媒體詢問總統大選會支持誰？新竹市長高虹安今早回應表示，郭台銘與柯文哲兩位都是她敬重的長輩，她強調民眾黨中央委員會議全數通過提名柯，「這部分應該沒有什麼意外，大家不用想太多。」 （記者廖雪茹攝）

    2023/05/19 13:08

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕副總統賴清德今早視察寶二水庫前瞻計畫工程，新竹市長高虹安陪同，現場媒體問高，總統大選會支持誰？高虹安表示，郭台銘與柯文哲兩位都是她敬重的長輩，她強調，民眾黨中央委員會議全數通過提名柯，「這部分應該沒有什麼意外，大家不用想太多。」

    對於媒體詢問總統大選會支持誰？高虹安表示，郭台銘與柯文哲都是她敬重的長輩，過去不管是產業界或政治領域都有許多共識，尤其像柯文哲現在也是民眾黨黨主席，他們在週三的中央委員會會議時，除了先前的黨代表連署以外，在會中也一致全數通過，提名柯文哲代表民眾黨參選總統，所以這部分應該沒有什麼意外，大家不用想太多。

    至於扮演藍白合橋梁的角色，高虹安立刻笑著回應，最近一直都是以新竹市政為重，所以並沒有想太多，可以去擔任那麼重要的藍白合橋梁角色，目前也是會以市政為重點。

    高虹安接著說，其實今天不管是要什麼樣的政黨合作，都不是一個人是一個關鍵，而是整黨的討論，或者是像黨主席之間的溝通都非常重要。她最後意有所指的說：「有時候其實黨內的一些問題，事前的溝通，可能會比事後再去做摸頭要來得重要很多」！

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