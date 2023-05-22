國民黨將陷「實質分裂」？ 邱毅曝侯郭錯過最佳和解時機

邱毅稱郭台銘餘怒未消，國民黨「實質分裂」的危機依然存在。（資料照）

2023/05/22 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨17日確定提名新北市長侯友宜出線角逐總統大位，落選的鴻海集團創辦人郭台銘動向受到各界關注。藍營前立委邱毅今天（22日）分析稱藍營「實質分裂」的危機依然存在，郭目前表面上雖然低調，但明顯仍有餘怒，此時此刻有「暴風雨前寧靜的味道」，「朱立倫與侯友宜都是久經政治江湖的人物，我不相信他們沒嗅出危機的訊號」。

邱毅今天透過臉書指稱，國民黨上週三正式提名侯友宜後，郭台銘便以散心為由到日本，21日晚間低調回台，他認為這是因為郭刻意避開侯友宜5月20日的造勢活動，隨後民眾黨總統參選人柯文哲受訪時表示有機會會去見郭，「目前，郭台銘已切斷與朱侯的聯繫管道，柯文哲也親密的向他招手，擁郭團體更積極串連。國民黨大咖，尤其是馬英九和韓國瑜更動向未明，在在顯示，國民黨的警報並未解除，實質分裂的危機仍然存在。」

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邱毅表示：「我原本還在觀察侯友宜，昨晚會不會到桃園機場接郭台銘，這是一個表達侯郭和解的絕佳機會。郭台銘捨棄個人灣流專機，改搭華航班機，而且回台航班已事前揭露，有刻意提供和解機會的味道，不知道侯友宜為何沒有掌握。」

接著邱毅又分析起侯的造勢氛圍，「侯友宜首度造勢活動，未見黨內大咖身影，尤其是馬英九和韓國瑜，兩人的臉書也靜悄悄的，未有祝賀加油貼文。是朱侯未邀請，還是有意切割，很異乎尋常。選舉就是『朋友要多多的，敵人要少少的』，這種畫地自限的作法，似乎不是正確的選舉之道。朱立倫的『牛鬼蛇神說』也還在繼續發酵，這些地方的議長及重量級人物，明顯沒有釋懷，連與朱立倫親近的傅崐萁都神情冷漠，陳玉珍不僅未出席，談起話來還夾槍帶棍，毫不掩飾的大酸侯友宜。」

最後邱毅稱：「柯文哲已對郭台銘招手，而各地擁郭團體更積極串連，郭台銘表面低調，但顯然心懷芥蒂，餘怒未消，大有暴風雨前寧靜的味道。朱侯都是久經政治江湖的人物，我不相信他們沒嗅出危機的訊號，但仍任憑情勢惡化，而無積極作為，在在透露著詭異的氣氛，希望只是我杞人憂心，多管閒事吧！」

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