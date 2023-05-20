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    「郭朱二會」內幕頻傳 邱毅：爆料內容重創郭台銘自己

    邱毅認為，郭台銘更不該任憑身邊近臣與媒體人爆料，這些內容重創了郭自己。（資料照）

    邱毅認為，郭台銘更不該任憑身邊近臣與媒體人爆料，這些內容重創了郭自己。（資料照）

    2023/05/20 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨17日徵召新北市長侯友宜參選2024年總統，鴻海創辦人郭台銘失利後，則帶著家人到日本散心。而針對近日有媒體人爆料許多「郭朱二會」內幕，對此國民黨前立委邱毅認為，當中內容有真有假，對朱立倫是重磅炸彈的傷害，但對郭台銘自己則「傷害更大」。

    邱毅在臉書上表示，近期郭台銘想平靜，媒體人卻連續爆料，除了「牛鬼蛇神說」以外，最主要的重點是郭台銘到16日下午前還相信朱立倫會徵召他，直到旁邊的眾議長們提醒「受騙了」，他才緊急連絡朱立倫，於是有了「郭朱二會」。在此會裡，朱立倫坦承徵召人選是侯而非郭，郭台銘至此方大夢初醒，原來一直落在詐騙的局中。

    邱毅分析，上述的爆料內容有真有假，對朱立倫是重磅炸彈的傷害，但對郭台銘自己則傷害更大。郭過去一直維持覇道總裁，成功企業家的形象，白手起家，歷經多少商場的爾虞我詐，始終屹立不倒，成為台灣首富。試問這樣的人，這麼容易被朱立倫一路騙，一路千？

    邱毅指出，郭台銘怎麼可能如此輕易被騙，甚至為此取消最後幾場挺郭的活動，以免刺激侯友宜，惹朱立倫不悅，使徵召生變。這完全不是郭的作風，全台灣都看清朱立倫已內定侯，為何郭台銘卻堅信「朱挺他」，太不可思議了。

    邱毅認為，郭台銘在17日國民黨中常會前，既已在臉書發文，向侯友宜表達祝賀與支持，並已決定帶家人去日本「冷靜一下」，就不好再出爾反爾，更不該任憑身邊近臣與媒體人爆料。這些爆料內容，既傷害了朱侯，更重創了郭自己，把他長期以來「精明幹練，雄才大略」的人設全給破壞。這種損人不利己的做法，「絕非成功企業家的選擇，也不是郭台銘的風格。」

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