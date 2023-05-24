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    首頁　>　政治

    「戰爭與和平」成國民黨選舉主軸 學者：錯誤論述、刻意誤導

    國民黨今日召開「怒斥民進黨『戰爭必然論』，請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭｣記者會，稱明年大選就是戰爭與和平的選舉，並高呼「票投國民黨，和平有保障！」（記者塗建榮攝）

    國民黨今日召開「怒斥民進黨『戰爭必然論』，請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭｣記者會，稱明年大選就是戰爭與和平的選舉，並高呼「票投國民黨，和平有保障！」（記者塗建榮攝）

    2023/05/24 11:42

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統，國民黨立委賴士葆近日受訪表示，「戰爭與和平」絕對是今年選舉一個主軸，國民黨中央今日更召開記者會，宣稱明年大選就是「戰爭與和平」的選舉。對此，專家學者表示，沒有一個政黨希望發生戰爭，用「戰爭與和平」操作選哪個黨將發生戰爭，這是刻意誤導、錯誤論述。

    成功大學政治系教授王宏仁受訪表示，國民黨想要把選戰主軸導成「戰爭與和平」的選擇，因為沒有人會選戰爭。但真正問題是，有時候發生戰爭並不是自願，就像俄羅斯入侵烏克蘭那樣。

    王宏仁強調，國民黨說法乍聽之下會覺得合理，但聽得出來這是誤導，暗喻選擇民進黨會發生戰爭，選國民黨是代表和平，此論述完全錯誤，因為沒有一個政黨希望發生戰爭，即便美國亦是如此。

    他提及，台灣軍事防禦、國防改革，以及與美國的軍事合作，都是希望台海不要有戰爭。對台軍演恫嚇、改變台海穩定現狀都是中國，很難把責任歸咎到台灣。國民黨常講是執政黨挑釁對岸，但有哪個例子是真的挑釁？台灣不會像北韓一樣以核武威脅挑釁他國，問題始終在中國。

    國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，國防是超越黨派的事務，戰爭與和平不是選擇，而是有備無患。如俄國文學家托洛斯基所言，「你對戰爭沒興趣，但戰爭對你有興趣」，這可說明備戰的重要。

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