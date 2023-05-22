批吳子嘉胡亂造謠不可取 王必勝︰衛福部不排除也提告

衛生福利部政務次長王必勝批吳子嘉「胡亂造謠」。（記者邱芷柔攝）

2023/05/22 16:24

〔記者邱芷柔／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉近日指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗『A』了一億美元。」對此，前行政院長蘇貞昌、前衛生福利部部長陳時中今（22日）下午4點委任律師黃帝穎向台北地檢署按鈴，對吳提出刑事誹謗罪告訴，另提起民事求償1000萬元；衛生福利部政務次長王必勝接受媒體聯訪時也直批吳，胡亂造謠，不可取！

王必勝今天下午出席立院「世衛大會考察團視訊分享會議」，對於吳子嘉的指控及兩位前長官提告，王必勝說，吳子嘉用造謠、污蔑的方式談疫苗已不是第一次，但講法其實「沒有邏輯、也沒有根據」，胡亂造謠，實在是很不可取。

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王必勝舉例，2021年1月與德國BNT公司所洽談的採購合約，因BNT放棄而未完成簽署，因為沒有簽約，「沒有談成、當然沒有付訂金」，吳所說的「得到不當報酬」並非事實，光這一點就是錯誤的訊息。

此外，王必勝也說明，吳提到第一次談的價格跟第二次談的不一樣，當然疫苗隨著時間的推移，它的價格會越來越便宜，不同技術、數量不同，當然也會有價格不同的問題，不能因為價格不同，就誣賴人家貪污。

王必勝強調，公家單位付款都有主計、審計機制，非常透明，希望司法還是能夠還大家公道。至於衛福部是否也會提告？王必勝說，吳誣賴的對象是個人，因此先由個人提告，不過衛福部目前也在討論，不排除採取法律行動。

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