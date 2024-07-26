凱米颱風高雄釀2死 市府協助災民解淹水之苦

凱米颱風在高雄造成2死2傷，積淹水約1300件。 （圖擷自陳其邁臉書）

2024/07/26 17:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕凱米颱風重創高雄，根據高市府災害應變中心今天（26日）最新統計，凱米颱風在高雄造成2死2傷，積淹水約1300件。

高市府災害應變中心表示，截至今天下午3點，凱米颱風災情累計造成2人死亡、2人受傷；路樹倒塌約850件，已處理完成約750件；廣告招牌掉落與欲墜約160件，已處理完成約140件；交通號誌毀損約70件，已處理完成約50件。

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高市府災害應變中心指出，凱米造成的積淹水約1300件，已處理完成1200多件，高市府各單位正全面積極處理，盡快排除狀況，恢復市容。

另根據高雄市水利局提供資料，凱米颱風淹水面積498公頃，比99年凡那比颱風淹水面積10790公頃、107年0823豪雨淹水面積886公頃都少；凱米颱風退水時間1小時，也比99年凡那比颱風退水時間超過6小時、107年0823豪雨退水時間1~3小時都短。

高雄市長陳其邁強調，凱米颱風帶來的單日山區超過1400毫米、平地高達967毫米的降雨量，已超過莫拉克及凡那比颱風的紀錄，昨天市內滯洪池與相關區域排水設計，都已達到飽和點，以楠梓跟仁武為例，就超過200年的防洪頻率，在岡山、橋頭也超過了100年的防洪頻率，未來要因應這種非常大的新型態氣候改變，做出對應策略調整。

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