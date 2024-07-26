中國快艇越界金門翻覆案兩岸協商 最快下週舉行

兩岸原訂24日上午在金門協商「0214陸船翻覆事件」，因颱風凱米攪局延期。海基會祕書長羅文嘉說，若順利的話，最快可望在下週會談。（資料照）

2024/07/26 17:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕兩岸原訂24日上午在金門協商「0214陸船翻覆事件」，但因颱風凱米攪局延期。海基會祕書長羅文嘉今天說，若順利的話，最快可望在下週舉行會談。

今年2月14日，中國一艘載有4人的快艇越界闖入金門海域，海巡人員追緝，對方拒檢蛇行逃逸後船隻翻覆，造成兩死。事發後，兩岸代表在金門協商15次仍告破局，兩名罹難中國船員遺體至今仍在金門，兩岸原訂24日上午在金門金湖飯店協商。

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羅文嘉說，原訂24日舉行會談，台灣的相關人員已經抵達金門，然而中國相關人員則因凱米颱風影響造成小三通停止，無法抵達金門，使得會談無法如期舉行並延後。目前都按照原來的規劃進行中，一旦有結果，會向外界說明；雙方協商的人員，台灣按照政府的組織分工，從陸委會、海基會到海巡單位分層負責。

羅文嘉指出，雖然因為颱風而使得會談必須延後，但是非常高興能夠看到兩岸因為任何突發事件引起爭議，最後能夠和平的落幕。他並感謝中央各部會以及金門縣政府、縣議會、金門紅十字會，還有全體台灣民眾的支持，「讓我們能夠順利處理這個事件」。

羅文嘉說，對於協商的內容，目前還沒有辦法說明，順利的話，最快也要等到下週會商後才會有結論。也期望此次事件的處理過程，可以作為日後處理其他所有事件的參考基礎。

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