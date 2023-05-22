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    疫苗A一億》蘇貞昌、陳時中提告吳子嘉誹謗、民事求償1千萬元

    前衛生福利部部長陳時中控告吳子嘉誹謗。（資料照）

    前衛生福利部部長陳時中控告吳子嘉誹謗。（資料照）

    2023/05/22 14:40

    〔記者錢利忠／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉近日在節目上，指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗ㄟ了一億美元」；對此，前行政院長蘇貞昌、前衛生福利部部長陳時中，今天下午4時將委任律師黃帝穎向台北地檢署按鈴，對吳子嘉提出刑事誹謗罪告訴，另提起民事求償1000萬元。

    黃帝穎今向本報表示，吳子嘉在節目上指蘇貞昌政府及陳時中「靠疫苗ㄟ了一億美元」，這些全是不實的指控，為此，蘇貞昌、陳時中對吳子嘉提出刑事誹謗罪告訴，另外也將向吳提起民事求償1000萬元。

    針對吳子嘉的言論，陳時中近日透過臉書指出，從防疫期間至台北市長選舉，吳子嘉多次羅織謊言，抹黑他在疫情期間貪污，近日變本加厲，在節目上公然指控他靠疫苗「ㄟ一億美金」，這樣惡毒的言論，已超過評論公共事務的底線。

    陳時中指出，「防疫期間，我與防疫團隊全力對抗病毒，只求在這場世界浩劫百年大疫中，台灣能夠受到最小的影響安然度過，所有物資的採購合約，都經過相關專家學者、採購機關與法務團隊仔細檢視，絕無貪污的可能」。

    陳時中強調，北檢上個月簽結了62件疫苗採購相關案件，其中有許多針對他而提告的案件，都是以疫苗採購為主題，做出的不實指控，而北檢的簽結的原因也寫得清楚、明白，62案均無不法的犯罪情事；吳子嘉身為資深媒體人，比一般民眾更加了解政府機關與採購工作的運作模式，卻為了吸引關注，昧於良心與事實，顛倒黑白、造謠抹黑，已到了走火入魔的地步，所謂天理昭昭法網恢恢，橫行邪道必將遭到正義的審判。

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