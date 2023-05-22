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    台東鳳梨釋迦今年進得了中國市場？饒慶鈴：有信心重返

    台東縣長饒慶鈴今天在議會答詢時，對鳳梨釋迦今年重返中國市場表達深具信心。（記者黃明堂攝）

    台東縣長饒慶鈴今天在議會答詢時，對鳳梨釋迦今年重返中國市場表達深具信心。（記者黃明堂攝）

    2023/05/22 11:26

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣鳳梨釋迦種植面積約2700公頃，外銷中國受阻兩年，面對新的產季，農民是否該剪枝催花？縣長饒慶鈴對今年重返中國市場深具信心，副縣長王志輝也說重返作業都做差不多了，就得中國宣布，農業處長許家豪則請農民做好產銷履歷，以品質進入全世界市場。

    中國以檢驗出粉介殼蟲為由，前年起暫停台灣鳳梨釋迦輸入，因主要來自台東，全縣種植面積有2700公頃，禁銷對台東產業造成衝擊。擔任台東縣農會理事長的縣議員楊招信、古志成今天在議會質詢時，指轉內銷及拓展其它國家外銷成效都有限，轉作大目釋迦，甚至改種酪梨，反而造成別的水果衝擊，面對鳳梨釋迦新的產季即將進入剪枝催花期，今年到底進得了中國嗎？

    饒慶鈴表示，以往鳳梨釋迦95%以上外銷中國，雖然縣府努力轉內銷，但也只能讓農民不虧錢而已。經她了解，中國以往對台灣輸入水果採寬鬆檢疫，但在疫情發生之後，改採與世界各國同嚴的從嚴標準，所以目前縣府努力從病蟲害防治上輔導農民，達到99%未檢出的目標，只要符合國際標準，她很有信心今年可重返中國市場。

    王志輝說，今年3月他到中國溝通，中國表明對台灣是與其它國家採同樣標準，台東縣府則說明技術面的改善，後來中國海關有派人到台東實地勘查了解，今年很有機會重返中國市場，就等中國正式宣布。

    許家豪則提醒農民，想輸入中國，一定要做完整的產銷履歷，包裝場也要向縣縣府註冊認證，工作人員接受講習。

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