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    蔡總統：核一、核二重啟有困難 、台灣不缺電但須投資儲電設備

    和碩董事長童子賢主張應重啟核一、核二，總統蔡英文今（20日）在執政7週年記者會上回應，這在實際執行上有一定程度困難。（記者叢昌瑾攝）

    和碩董事長童子賢主張應重啟核一、核二，總統蔡英文今（20日）在執政7週年記者會上回應，這在實際執行上有一定程度困難。（記者叢昌瑾攝）

    2023/05/20 11:24

    〔記者陳政宇／台北報導〕和碩董事長童子賢主張應重啟核一、核二，總統蔡英文今（20日）在執政7週年記者會上回應，這在實際執行上有一定程度困難，因為兩間核電廠都皆已依法停止商轉；她強調，台灣不會缺電，但必須繼續投資儲電設備以及電網韌性建構，以確保供電穩定性。

    蔡總統今日在總統府召開520就職7週年談話，媒體詢及，去年我國再生能源發電量首次超越核能，台灣近來調漲電價，電力吃緊與否備受關注，童子賢也呼籲重啟核一核二。

    對此，蔡英文表示，重啟核一、核二應該是童子賢個人的看法，實際執行上有一定程度困難，因為兩間核電廠都皆已依法停止商轉，都面臨一樣的問題，就是燃料棒一直在爐心無法取出，這些問題需要中央地方一起努力解決，「核廢料處理，是不管任何政黨執政，都必須要面對的難解問題」。

    她說，受到疫情影響，去年綠電發電已經超過核電，政府會堅定持續推動能源轉型，邁向2050淨零碳排。

    關於目前規劃，蔡英文說明，2030年不包含再生能源，新增的電廠機組，扣除除役機組淨增加數量，可以達到910萬千瓦，所增加的發電量將近核一加核二的3倍，「我可以告訴大家，台灣不會缺電，但必須繼續投資儲電設備及電網韌性建構，以提升、確保供電的穩定性」。

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