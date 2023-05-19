特拉斯參觀總統府 留言祝福台灣民主

蔡英文總統今（19）日上午會晤英國前首相特拉斯（Liz Truss）下議員，在接見前，蔡總統陪同特拉斯下議員參觀總統府一樓「Kemasi Maza立足台灣，連結南島」原住民文化特展、紀念品中心及三樓虹廳。（總統府提供）

2023/05/19 14:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（19）日上午會晤英國前首相特拉斯（Liz Truss）下議員，在接見前，蔡總統陪同特拉斯下議員參觀總統府一樓「Kemasi Maza立足台灣，連結南島」原住民文化特展、紀念品中心及三樓虹廳。特拉斯下議員並在特展留言牆上寫下「Celebrating freedom and democracy in Taiwan」（慶賀台灣的自由與民主）。

訪賓一行由外交部長吳釗燮陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍也在座。

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將於明日離台的特拉斯向蔡總統表示，非常感謝蔡總統的歡迎以及與台灣政府團隊進行交流，這週她感受到非常溫暖的接待，在台灣的這幾天，也與多位部會首長會面，了解台灣現況。

特拉斯強調，台灣的成就是需要被保護的。國際社會及自由民主國家必須支持臺灣。我們必須要確保台灣有自我防衛的能力。同時與英國等自由民主國家間，也需持續建立經濟連結及更積極的關係。

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