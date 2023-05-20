美貿易倡議將簽首批協定陳揆：有利我與他國簽貿易協定

台美雙方昨共同宣布，廿一世紀貿易倡議將在數週內簽署首批協定。（路透檔案照）

2023/05/20 05:30

蔡：盼為台美經貿創造更多利基

〔記者蘇永耀、鍾麗華／台北報導〕台美雙方昨共同宣布，廿一世紀貿易倡議將在數週內簽署首批協定。總統府指出，蔡英文總統對台美經貿關係的再深化表示肯定與期待，並希望透過後續談判，為台美經貿發展創造更多利基，也讓台灣的經濟與產業爭取更多的機會。

陳揆：奠定台美FTA重要基礎

行政院長陳建仁說，首批協定不僅能立即帶給企業通關成本降低等好處，最重要的是，這份協定能代表台灣有意願、也有能力向高標準的貿易秩序看齊，彰顯出台灣經貿受到國際重視與肯定，將有利我國與其他國家洽簽高標準貿易協定，並奠定未來台美洽簽自由貿易協定（FTA）的重要基礎。

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總統府表示，待協定完成簽署，其代表不僅是台美自一九七九年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，更代表我國經貿發展正以符合國際趨勢的先進標準向前推進，也有利我國與其他國家循此架構洽簽貿易協定，強化與國際接軌。

根據行政院經貿辦公布的首批協定內容，包括前言及八個章節，共八十一條條文，協定並納入貿易協定常見的一般例外、安全例外、租稅措施、金融業基於審慎原則之措施、原住民族權利等例外規定；雙方並將設置聯絡點，溝通協定涵蓋事項。此外，設立諮商機制，以處理雙方對協定執行之爭議，並規範修正、生效、檢討、終止等程序。

目前已就五項議題完成談判，在貿易便捷化部分，協定簡化通關及邊境查驗作業，我方貨運業者、快遞業者、航商、報關行、貨主、出口業者，特別是農產品通關都將受惠。良好法制作業方面，規範中央機關制定法規，應採用完善、透明化原則，且應將對中小企業的影響納入考量。

服務業國內規章部分，經貿辦指出，可協助業者拓展美國市場，未來台灣中小企業赴美申請提供服務證照許可時，美方也將依照相同原則處理台灣業者的申請案。反貪腐方面，規範台美共同打擊、預防影響國際貿易及投資賄賂與貪腐行為。中小企業部分，將合作增加中小企業經商機會，促進雙方中小企業的就業與成長，包括透過資訊分享與定期對話機制等方式共同合作。

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