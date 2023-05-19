國民黨徵召侯友宜520誓師造勢 郭台銘確定缺席

國民黨在確定徵召侯友宜參選2024總統大選後，明天將舉行誓師大會，未獲徵召的郭台銘確定不會出席。（資料照，記者陳志曲攝）

2023/05/19 18:41

〔記者施曉光／台北報導〕在國民黨主席朱立倫宣布欽點新北市長侯友宜參選2024總統之後，國民黨明天將安排侯友宜與所有藍軍立委參選人、國民黨縣市首長以及中常委，舉行團結誓師大會，原本黨中央希望在徵召中落敗的前鴻海董事長郭台銘可以到場參加，但因郭台銘出國，藍營想要營造郭、侯團結氛圍的願望，再度落空。

國民黨原擬邀請郭台銘參加17日中常會，但傳出郭台銘因為不滿朱立倫與國民黨秘書長黃健庭，此事不了了之，國民黨發言系統日前對外說明，會在適當場合再邀請郭參加，對於明日的520造勢活動是否邀請郭台銘，國民黨文傳會副主委林家興日前表示，當然希望所有藍軍重要夥伴都能一起參與，但據今日黨務人士透露，郭台銘要赴日本散心，所以確定不會參加明日造勢活動。

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對於郭台銘不會到場，藍營人士揣測郭應是藉故閃避與侯、朱兩人合理，不過，也有黨務人士指出，有訊息傳郭台銘返國後，會在適當時間參加國民黨的造勢，而且「確定會」。

對於這兩天屢傳出郭台銘對國民黨高層不滿，黨內人士痛批，郭陣營方面的放話人士，都是一些不滿的周邊人士，「因為這些人的政治與經濟利益都沒有了嘛！」「他們袂爽啊！」此人還說，那些人都希望郭台銘可以繼續參選下去，後面才能有更多的政治與經濟利益。

國民黨明日造勢活動將先介紹立委參選人與各執政縣市首長，然後依序由朱立倫與侯友宜發表談話，接著就安排團結造勢，隨後還會合拍照片，做為日後立委參選人文宣之用。

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