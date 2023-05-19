「郭董真的是非常委屈」 陳玉珍還原提名始末

國民黨立委陳玉珍今日出面受訪，她還原郭台銘未獲國民黨徵召提名的過程，直言「整件事情郭董真的是非常委屈」。（資料照；本報合成）

2023/05/19 18:14

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨中常會17日徵召新北市長侯友宜參選2024年總統，支持鴻海創辦人郭台銘的國民黨立委陳玉珍，今天出面受訪還原過程，她證實，郭台銘原以為自己會獲得提名，才喊停16日的挺郭餐敘與挺郭記者會，「姿態低一點不要去刺激對方陣營」、「整件事情郭董真的是非常委屈」。

陳玉珍指出，她於15日週一晚上發採訪通知給媒體，通知16日週二上午11時要在天成飯店開記者會，原本是要邀請各地支持的縣市議長，呼籲黨中央徵召郭台銘，儘管週六、週日一直以來有聽說黨中央有內定，但他們都一直相信朱立倫。

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陳玉珍說，記者會喊停，是因為她在上午9時45分接到郭台銘的電話說：「玉珍，記者會要取消，不用靠這個也會贏」，郭董的意思是，他有信心會獲得徵召，姿態要低一點，不要太刺激對方，「當時我要取消記者會時受訪，是面帶笑容的，不是因為徵召侯友宜，是因為覺得我方會獲勝，不要去刺激對方陣營」，所以晚宴也取消，並非是因為大勢已去才取消。

陳玉珍表示，記者會取消後，各縣市議長就改到郭台銘家裡用餐，飯局中郭董也重申「有8成信心會被徵召！」餐敘中有聊到兩岸和平，郭董很重視，他真的是希望兩岸和平，因為中國鷹派會希望民進黨主席賴清德當選，那他們就沒有顧忌可「肆無忌憚」對台灣動手；還有討論到為國家做事不分藍綠，像是之前駐美代表蕭美琴想見一名官員，談經濟貿易議題，但沒有管道，後來是透過郭董協助幫忙，讓他們可以見面。

陳玉珍提到，郭台銘當時說已經在準備獲國民黨徵召的宣言，16日晚上再跟黨主席朱立倫談一談就會確定，因此他們也相信郭台銘，但後來才知道郭董沒有被徵召。

媒體詢問，是否有挺郭支持者打算改挺民眾黨主席柯文哲，對此，陳玉珍說，的確有這樣的聲音，但沒有想跟郭董說要做什麼，郭董有自己的想法也有領袖風範，他想做什麼，相信沈澱、冷靜思考後會做出決定。

媒體追問，郭台銘與侯友宜還有可能合作？對此，陳玉珍表示，她無法評斷，這是他們兩個的事情；媒體再問，會支持侯友宜嗎？陳玉珍僅說：「我會努力侯侯作代誌」。

國民黨立委陳玉珍，今天出面受訪還原郭台銘未獲國民黨徵召提名的過程，她表示16日出面取消記者會時，還不知道郭台銘不會被提名，圖為陳玉珍當時受訪的畫面。（資料照，記者張嘉明攝）

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