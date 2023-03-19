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    台英國會小組主席率團訪台 交流區域局勢與台英關係

    台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）。（圖擷取自英國國會網站）

    台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）。（圖擷取自英國國會網站）

    2023/03/19 09:47

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天宣布，台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）今起應邀率團訪台，是自去年11月英國下議院外交委員會訪團後，英國國會再度來訪，外交部表達誠摯歡迎。訪團將就台英雙邊關係、區域局勢、經濟韌性等議題與我國行政部門、民意代表及專家深入交換意見。

    英國國會友台小組訂於3月19日至24日率團訪問台灣，成員包括史都華、副主席白若博（Rob Butler）、艾薩拉（Sarah Atherton）、戴思棠（Tanmanjeet Singh Dhesi）、康福澤（Afzal Khan）、瑞茉莉（Marie Rimmer）等跨黨派下議員及台英國會小組秘書處職員。

    外交部說明，訪團在台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長陳建仁、國安會秘書長顧立雄，並分別接受立法院院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴。訪團也將拜會經濟部、陸委會等部會，與立法院「台英國會議員交流協會」交流，並參訪我國文經設施。

    外交部指出，此行是史都華主席第二次訪台，他在2021年接任台英國會小組主席後助我甚力，包括去年2月與下議院同僚共同發起「台英友誼及合作」動議案辯論，及就台海情勢及台英關係致函英國國防部及外交部，並致函所有英國會上、下議員，說明台英關係現況及中國對台軍事威脅，籲請國會議員堅定支持我國，展現堅定友台立場與情誼。

    外交部強調，台灣與英國是共享自由民主、法治人權價值的堅實夥伴，雙方關係密切友好，在全球威權主義持續擴張之際，英國政府及國會持續強化對台海安全的關注、支持台灣參與國際組織並深化雙邊關係。台灣將持續與英國等理念相近夥伴，攜手強化全球民主陣營的韌性、支持民主發展並推進多元領域的合作交流，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。

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