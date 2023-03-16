宏都拉斯尋求金援未果 外交部：能力範圍內協助發展

宏都拉斯總統卡蕬楚宣布將與中國發展官方關係，外交部昨召見宏國大使表達嚴正關切。圖為外交部一樓大廳邦交國國旗，右起第四支即為宏都拉斯國旗。（記者陳志曲攝）

2023/03/16 09:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕中美洲友邦宏都拉斯擬與中國建立關係，外媒報導稱台灣政府4週前即知悉卻無作為。外交部今澄清，我國願在能力範圍內協助宏國，迄今仍努力維持邦誼，絕非知悉卻無作為。對於宏國外長稱我方拒絕金援，外交部說，我方盡最大努力爭取，但絕不會與中國進行金錢競逐，同時提醒宏國既已飽受債務問題困擾，切勿飲鴆止渴，反陷入中國債務陷阱。

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）昨表示，已指示外交部與中國建立關係，但未提及是否與我國斷交。外交部昨召見宏都拉斯駐台大使布羅德嚴正關切，籲請宏國勿落入中國圈套。

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宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）15日則對外聲稱，因為經濟需要，與中國建立外交關係，而台灣拒絕增加財務援助。他稱，宏都拉斯在財政和債務方面已不堪重負，要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但未獲得積極回應。

「德國之聲」昨引述匿名消息來源報導指出，台灣政府4週前即知悉宏都拉斯有意轉向，卻毫無作為。

外交部今天澄清說明，我國自卡蕬楚於2022年1月上任以來，依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫。我國數度向宏方表示，我國願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾。

外交部強調，對於兩國關係出現警訊，迄今仍努力維持邦誼，絕非知悉宏國政府外交轉向意圖卻毫無作為，籲請媒體於報導前應善盡查證責任。

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