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    倡「非綠聯盟」推「閣揆同意權」修憲 張亞中：明年大選一併公投

    孫文學校總校長張亞中主張，國民黨應該與所有非綠力量共推修憲，明定總統任命行政院長必須經立法院同意，並趕在明年1月13日總統大選投票一併進行修憲公投。（資料照，記者田裕華攝）

    孫文學校總校長張亞中主張，國民黨應該與所有非綠力量共推修憲，明定總統任命行政院長必須經立法院同意，並趕在明年1月13日總統大選投票一併進行修憲公投。（資料照，記者田裕華攝）

    2023/03/14 11:30

    首次上稿 10:49
    更新時間 11:30

    〔記者施曉光／台北報導〕孫文學校總校長張亞中早已表態爭取國民黨提名參選總統，今（14）日上午召開記者會，對「非綠聯盟」或「藍白合」提出忠告，他主張，國民黨應該與所有非綠力量形成共識，共同推動修憲，明定總統任命行政院長必須經立法院同意，並趕在明年1月13日總統大選投票一併進行修憲公投，明年520新總統就職後就能適用。

    張亞中表示，在南投縣立委補選後，民進黨已經止跌，民進黨主席賴清德民調上升，讓藍營更顯焦慮，黨內對「非綠聯盟」或「藍白合」感到更為急迫，但目前討論重點都放在「誰與誰配」，「誰當正、誰當副」，這些都是從人與政黨的角度思考問題，對國民黨並非有利。

    張亞中指出，賴清德做過台南市長、行政院長、副總統，現在又是民進黨主席，國民黨所有擬參選人的黨政資歷，都無法與賴清德比較，而且從政黨的好感度與信任度來看，國民黨也遠低於民眾黨，另一方面民進黨掌握黨政軍與媒體資源，國民黨調動資源的能力不如民進黨，同時由於路線理念模糊，國民黨支持者的團結程度也不如民進黨，再加上賴清德已經與蔡英文總統切割，論述已從抗中保台走向和平保台，國民黨無法在兩岸論述上提出完整政策與民進黨區隔並超越民進黨，如果非綠聯盟只是建立在下架民進黨的認知上，根本無法感動人民。

    張亞中說，目前台灣是超級總統制、民選獨裁，總統有權無責，行政院淪為行政局，國民黨應該即刻修憲，廢除民選獨裁，所有非綠力量應該形成共識，一起推動修憲，讓總統任命行政院長，必須經立法院同意，並趕在明年1月13日總統大選投票日，一併舉行修憲案公投，明年520新總統就職後就能適用。

    張亞中也主張藍白合或非綠聯盟，應該一起坐下來談共同政策立場，形成論述共識，在包括能源、兩岸、教改、歷史文化身分認同、軍公教年金、蔡英文論文真假、疫苗採購真相等議上尋求共識，並共同凸顯民進黨的施政惡行，未來如果執政，應該與對岸進行政治對話協商。

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