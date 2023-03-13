固樁？行動治理首站前進深藍票倉 里長力拱侯友宜選總統

新北市今年首場行動治理里長座談會，今天前進深藍鐵票區永和區，外界解讀固樁意味濃厚，新北市長侯友宜親切與里長互動。（記者賴筱桐攝）

2023/03/13 13:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今年首場行動治理里長座談會，今天在永和國父紀念館舉行，外界質疑會議時間比往年提前，是為了新北市長侯友宜參選2024年總統布局，首站直搗深藍鐵票區永和，固樁意味濃厚。對此，侯友宜表示，今年循往例在農曆年後舉辦，希望藉由面對面座談，快速解決民眾的問題。

侯友宜今天出席行動治理座談會，會前接受媒體聯訪表示，每年的里長座談會，都選在農曆過年以後開始舉辦，除了碰上疫情時，曾經延到5月份，今年則是依循往例。

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侯友宜說，許多里長剛上任不久，希望馬上就戰鬥位置，了解里民的需求，永和區的里長們都很積極、負責，上任後接獲許多民意反映給區長，區長也剛上任不久，還有很多議題的磨合需要跨局處協調，所以各局處首長立即出動解決問題，提升行政效率。

會中有里長稱讚侯友宜做事能力強、願意傾聽基層民意，打算力拱他參選2024年總統，侯未正面回應，在場的新北市里長聯誼總會總會長、永和區保安里長許承煬緩頰說，今天是行動治理座談會，希望各位里長聚焦市政建設議題，避免模糊焦點。

不過，許承煬已向新北市29個行政區的里長聯誼會會長發出邀請，將串聯各區里長連署向國民黨提案，建請黨中央徵召侯友宜參選總統。

許承煬會後受訪表示，目前29區的里長聯誼會會長多數已簽名，還有少數幾位出國或不在，預計本週可完成會長的連署案，提送國民黨中央。

是否擔心侯友宜背負「落跑市長」的罵名？許承煬說，侯友宜在新北市擔任8年副市長、4年多市長，根本沒有「落跑」問題，反觀民進黨才一堆人「落跑」；許多民眾都希望「侯侯做代誌」的侯友宜更上一層樓，為國家、人民謀更大的福祉，這是多數民意的期待。

新北市行動治理里長座談會今天在永和國父紀念館舉行，有里長力拱新北市長侯友宜參選總統。（記者賴筱桐攝）

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