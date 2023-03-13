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    15日登記總統黨內初選 黨主席賴清德稱若有競爭者將請假

    民進黨主席賴清德週三（15日）上午9點半將登記民進黨2024總統黨內初選，若有兩人以上參選、必須初選，他會依據黨的規定請假。（資料照）

    民進黨主席賴清德週三（15日）上午9點半將登記民進黨2024總統黨內初選，若有兩人以上參選、必須初選，他會依據黨的規定請假。（資料照）

    2023/03/13 17:03

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨主席賴清德週三（15日）上午9點半登記黨內初選，爭取民進黨提名參選2024總統，根據民進黨新聞部主任兼發言人張志豪轉述，賴下午主持黨務主管會報時向黨務主管說明情況，並表明17日登記結束後，若有兩人以上參選、必須初選，他會依據黨的規定辦理請假。

    賴清德會中表示，感謝大家的辛苦和打拚，他從1月18日接任黨主席至今近2個月來，因為大家團結合作，在中執會通過幾項革新議案，也成功打贏南投立委補選，並順利完成今年度的預算，這些都是很難得的成績。對於相關工作都如期完成，他要謝謝所有黨務主管及黨工同仁，後續請大家團結合作，主動積極辦理各部門業務，彼此之間團結合作、協同作戰。

    賴清德表示，現在是中央黨部的整軍經武，一定要把地方黨部整合、串連起來，才能夠充分發揮黨的戰力，因此必須強化推動黨的公益化，及黨員的聯誼、講習、人才培育等工作，後續會和各縣市黨部主委討論，並進行縣市黨部組織規程修訂。

    此外，賴清德也指示政策會要以「民進黨是什麼樣的政黨」作為主題，擬定完整論述，因為黨是執政的後盾，這套論述可供各部門更完整介紹並宣傳民進黨的價值理念和目標，並推動黨務。

    黨內人士補充說，賴清德認為，民進黨在政治光譜上是「中間偏左」的政黨，因此政府特別重視社會福利及弱勢照顧，以及性別平等、原住民、客家、青年等進步價值議題，進而發展相關政策，這也是民進黨在推動黨務工作一貫的價值立場和方向。

    尤其是培育人才方面，賴清德重申，民進黨必須更全面培養人才，讓更多年輕人能夠投入公共事務，從基層開始扎根，參選村里長及鄉鎮市長，增加政治參與程度，讓台灣更好。

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