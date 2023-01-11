獨家》金門要求搭小三通先查PCR證明 中方反悔稱台灣政府沒規定

據透露，金門縣府官員日前向中國福建官方反映，希望小三通旅客從廈門搭船到金門前，中方能在廈門口岸先檢查是否持有48小時PCR陰性證明，中方原本答應「可以」，第二天卻反悔對金門縣府說，從中國回台4個航點都沒有這種規定，小三通沒辦法這樣要求，除非台灣政府有相關規定。（資料照）

2023/01/11 21:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕金廈「小三通」本月7日專案復航，從中國入境金門的乘客篩陽比例居高不下。據透露，金門縣府官員日前向中國福建官方反映，希望小三通旅客從廈門搭船到金門前，中方能在廈門口岸先檢查是否持有48小時PCR陰性證明，中方原本答應「可以」，第二天卻反悔對金門縣府說，從中國回台4個航點都沒有這種規定，小三通沒辦法這樣要求，除非台灣政府有相關規定，否則沒辦法這樣做。

知情人士透露，金門縣府已經把遭遇到的困難告知陸委會，陸委會也瞭解金門的防疫需求，但入境管制措施是由中央流行疫情指揮中心決定，陸委會已將金門反映的問題轉達給指揮中心，由指揮中心決定要不要比照外國對中國旅客提出須持有PCR陰性證明的限制。

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據了解，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日將與金門、馬祖兩個地方政府召開視訊會議，具體商量該如何處理小三通防疫的問題。若指揮中心不顧金門防疫，不限制從中國來的小三通乘客須持PCR陰性證明，金門將有自救措施。

知情人士指出，香港特區政府規定，自中國入境旅客須持搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。自中國啟程的轉機旅客則配合航班目的地國家之防疫規定。

他強調，台灣的指揮中心本月3日宣布，自1月6日至31日，針對中國啟程經香港、澳門轉抵台旅客，加強檢疫方案，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告，或24小時抗原快篩檢驗報告。但詭異的是，從中國4個直航航線、金馬小三通來台旅客與金馬地區春節交通專案來台旅客，僅抵台後須於機場、港口接受唾液採檢。

他更質疑，為何經香港、澳門的，搭機前須持有PCR檢驗報告，從中國4個航點和小三通進來的不用？這種規定真的非常奇怪，到底邏輯在哪？經港澳需要、中國內地卻不用，真的非常奇怪。而且各國已對中國入境旅客新增防疫措施，但是台灣的指揮中心卻認為不用，難道日本、南韓、美國、英國、法國、加拿大、北韓、以色列、菲律賓等國對中國人祭出須持有陰性證明才能搭機的防疫措施是多此一舉？

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