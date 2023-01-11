國台辦稱未收到指揮中心訊息 陸委會籲對方強化內部橫向聯繫

陸委會說，國台辦為何沒有掌握相關動態，我方不願揣測，但也呼籲國台辦可強化內部橫向聯繫，發揮兩岸正向互動積極功能。（資料照）

2023/01/11 20:11

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中國稱未收到支援抗疫訊息 莊人祥：電郵、電話確認對方有收到

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國放寬管制措施後，肺炎染疫人數急升。蔡英文總統在新年講話中表示，願就中國疫情提供必要協助。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前表示，已兩度向對岸表達願互助合作的意願，有待中方回應需求。中國國台辦發言人馬曉光今日卻聲稱，沒有收到相關訊息。

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對此，陸委會表示，有關中方稱，兩岸醫藥衛生合作協議中方的窗口沒有收到我方表達協助意願的訊息，我方中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥已澄清說明有傳送EMAIL與打電話確認中方收到。至於國台辦為何沒有掌握相關動態，我方不願揣測，但也呼籲國台辦可強化內部橫向聯繫，發揮兩岸正向互動積極功能。

陸委會指出，中國近期疫情升溫，但仍宣布自1月8日起開放其公民可以出境旅遊，引起各國的關注，紛紛強化邊境檢疫措施。指揮中心為保障國人健康安全，並且防範及偵測高風變異株，自1月1日起至1月31日止，搭乘自中國4個直航航線及金馬地區民眾春節交通專案之來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液進行PCR檢測。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也表示，入境篩檢考慮目前中國大陸屬於大規模感染，監測有無新興變異株，符合科學防疫。

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