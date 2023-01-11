國台辦稱小三通管控不合理 陸委會：中國疫情蔓延所致

中國國台辦今日指出，民進黨應撤除3年來設置的種種不合理障礙，推動小三通全面復航早日實現；陸委會則強調，這3年來兩岸人流受阻，主要肇因中國的疫情蔓延所致。（資料照）

2023/01/11 21:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕小三通金馬地區春節專案上週復航，僅限金馬民眾及中國配偶搭乘，未包含台商、台生中轉。中國國台辦發言人馬曉光今日指出，民進黨應撤除3年來設置的種種不合理障礙，推動小三通全面復航早日實現；對此，陸委會強調，這3年來兩岸人流受阻，主要肇因中國的疫情蔓延所致。

馬曉光聲稱，暫停近3年的兩岸小三通海上客運航線部分復航，但與廣大台胞期盼還有很大差距。不僅廣大台商、台生、台乾被排除在外，中國民眾也由於民進黨當局限制，無法循此渠道赴台，遠遠不能滿足兩岸同胞的期待。

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馬曉光指控，中國原有61個兩岸空中客運航點，但疫情以來，民進黨「單方面」關閉了大多數，目前僅有4個航點。中方期盼擴大航點增加運力，為台胞返鄉過年提供保障。

馬更質疑，台灣中央流行疫情指揮中心對中國啟程經香港、澳門轉機赴台乘客要求提交PCR核酸證明，顯然與科學防疫無關。

對此，陸委會強調，逐步恢復兩岸人民健康有序交流是政府的政策，政府將視「金馬地區民眾春節交通專案」執行情形，依疫情等情勢變化，適時檢討，循序漸進恢復「小三通」客運。

陸委會表示，這3年來兩岸人流受阻，主要肇因中國的疫情蔓延所致，而且目前因應中國疫情持續升溫，世界主要國家強化對自中國入境人士之防疫措施，指揮中心持續監測境外移入病例及變異株檢測情形。

陸委會強調，目前中國4個空運直航航點，雙方航空公司每週共可飛行200多班，中方取消對4個航點之航班的管控措施，航空公司可依實際旅運需求申請增加航班。有關增加兩岸航點，政府會視疫情等情勢發展，適時檢討評估。至於中方稱已向台灣方面提出增加航點，經向民航局了解，並未接獲相關訊息。

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