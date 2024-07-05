超級夏天熱啊！彰化縣府新設氣候變遷因應科

今年超級夏天，彰化縣最高氣溫屢創新高。（記者張聰秋攝）

2024/07/05 17:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年超級夏天，彰化縣最高氣溫屢創新高，酷熱到天氣讓人受不了。為了應對全球升溫和極端氣候，彰化縣政府成立氣候變遷因應推動會，環保局也調整組織，新設「氣候變遷因應科」，透過分工、整合各局處室，因應氣候變遷須擬定政策方針。

立法院去年三讀通過《溫室氣體減量與管理法》修正草案，正式更名為《氣候變遷因應法》（簡稱氣候法）明定2050年淨零排放目標，彰化縣為此做了因應對策，由縣長王惠美擔任氣候變遷因應推動會的召集人，落實執行彰化縣溫室氣體減量及完備氣候變遷調適執行方案的總體規劃。

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推動會同時透過發展綠色產業鏈、智慧農業、即時監測、綠色基礎設施建設、科技防洪打造海綿城市等作為，減少高溫或是極端氣候對縣民健康和生活的影響，並著眼於長遠的氣候適應與可持續發展，致力於建設一個更加宜居和韌性的城市。

另一方面，環保局調整組織，廢除「環境檢驗科」增設「氣候變遷因應科」納入原檢驗科業務。

氣候變遷因應科表示，目前全球升溫已經來到了1.5度，未來也會持續上升，台灣面積小，勢必會受到影響，不只彰化，全台各地的高溫都提升，而且天數會越來越多。另外，台灣四面環海，過去海洋具有調節溫度的能力，近期周圍海溫上升，造成海風調節效率降低，天氣也就變得更加悶熱。

環保局提出趨熱避暑三大絕招及急救五步驟，建議民眾下載由國民健康署、中央氣象局、中央研究院共同推出的「樂活氣象APP」，即時查詢每日及每週的熱傷害預報，做好應變措施。

預防熱傷害三大絕招：

1心：提高警覺心。

2涼：保持涼爽。

3水：隨時補充水分。

如果不慎被熱傷害找上門，切記急救五步驟：

1陰涼：從高熱環境一致蔭涼通風處。

2脫衣：鬆脫衣物、抬高足部、平躺休息，若有嘔吐現象則側躺。

3散熱：全身皮膚灑水、儘速通風，或將冰袋放置於頸部、腋窩或鼠蹊部。

4喝水：意識清醒可以給予稀釋之電解質飲料或加少許鹽的冷開水。

5送醫：儘快送醫處理。

中央氣象署發布高溫特報，今天彰化縣為橙色燈號，高溫超過36度。（圖擷取中央氣象署官網）

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