無正當理由持有兒少性影像 立院三讀從罰錢改為最重判一年徒刑

立法院院會今（10）日三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正案」，主持議事的副院長蔡其昌（右）敲下議事槌。（記者廖振輝攝）

2023/01/10 18:12

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（10）日三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正案」，若以引誘、媒介、協助等方式，使兒少為性交、猥褻的行為以供人觀賞，最重可處10年有期徒刑、300萬元罰金。另，本次修法也將無正當理由持有兒少性影像者，從行政罰修正為刑罰，並將境外犯散布兒少性影像罪納入處罰。

行政院提案指出，為避免我國發生南韓「N號房性虐事件，另考量實務上仍有兒少性剝削被害人的性私密影像遭受散布之情事，有移除其影像的需要，以保護被害人，因此提出兒少性剝削防制條例修法。

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新法重點包括：針對使兒少被拍攝、製造性影像、散布兒少性影像提高刑責；無正當理由持有兒少性影像者將行政罰修正為刑罰，並將境外犯散布兒少性影像罪納入處罰，另增訂網際網路業者知有犯罪嫌疑情事，應先行限制瀏覽或移除，並保留資料180日之義務，以及被害人得於偵審中請求重製扣案的被害人性影像，以協助移除被害人性私密影像。

若網路業者知有犯罪嫌疑情事，無正當理由未先行限制瀏覽、移除；抑或未保留資料180日、未將資料提供司法或警察機關調查，新法規定可處6萬以上60萬以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，得按次處罰，並得令其限制接取。

另，現行條文指出，招募、引誘、容留、媒介、協助、利用或以他法，使兒少為性交或猥褻之行為，以供人觀覽者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。本次修法將刑度提高為3年以上10年以下，罰金也增至300萬元。另，若上述行為是以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願的方法，處7年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

三讀條文也載明，散布、播送、交付、公然陳列或以他法供人觀覽、聽聞兒少的性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

此外，無正當理由持有兒少性影像部分，也從原本處1萬以上10萬以下的行政罰，改為處1年以下有期徒刑，拘役或科或併科3萬元以上30萬元以下罰金。至於使兒少從事坐檯陪酒或涉及色情的伴遊、伴唱、伴舞或其他類似行為者，處20萬元以上200萬元以下罰鍰，並令其限期改善。

本次修法為行政院函請審議的「性暴力犯罪防制四法」中之一法，其中，刑法、犯罪被害人保護法已於7日三讀，性侵害犯罪防治法也於稍早三讀，而今聯防四法的最後一塊拼圖也跟著補上，完善相關修法。

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