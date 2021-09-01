性剝削7成以上網路犯案 國小受害者4年增幅破250％

家扶基金會呼籲「5要上網安全」守則，師長父母一同守護孩子網路使用安全。（家扶基金會提供）

2021/09/01 11:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕兒少使用網路機會越來越多，除了成癮的問題外，也不能忽略「網路性剝削」！根據衛福部資料，兒少遭性剝削案件中，網路犯罪佔比高達71.8%，且受害人數也逐年攀升，近4年來以國小受害人成長高達253.8%最多，家扶基金會呼籲重視「5要上網安全」守則，以幫助兒少遠離網路性剝削的危害。

家扶基金會引衛福部數據，2017年以來，4年間已有超過4800名兒少不幸受到性剝削侵害，各年齡層受害者人數增幅都達30%至50%不等，唯有國小受害者從2017年的80人，到去年已爆增到283人，增幅高達253.8%。

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至於兒少性剝削的主要犯罪工具，依據衛福部的數據顯示，包括社群網站、通訊軟體，網路平台等皆是，網路犯罪佔比高達71.8%，案件數也從2017年的589件，到去年已達1239件。

而家扶的調查則顯示，國小家長觀察孩子課餘時間使用網路的用途，以使用如Youtube、抖音等影音平台最多，有66.9%、其次為線上遊戲的30.6%，會使用聊天通訊軟體的是26.5%、瀏覽社群網站也有25.1%，另有11.7%的家長則不清楚用途。

家扶的調查也提到，家長最關注孩子使用網路安全的議題依序為網路成癮73%、網路不當內容如暴力、色情等有63.7%、網路交友與陌生訊息58.3%，僅有14.9%的家長認為網路性剝削需要注意。

不過家扶認為，近4年來，兒童及少年性剝削國小被害人的比例約佔12%，但國小受害人增加率卻是最高，家長及孩子都要一齊正視網路潛藏的危機，強化親子網路安全之知能已刻不容緩。

此外，家扶提到，男性兒少被害占比升高也值得關注，雖然女性被害人比例還是高於男性，但根據衛福部統計2020年的男性被害人佔比首度超過2成，佔整體被害人的28.4%，不論兒少性別為何，都需要強化自我保護的知識及能力。

因此家扶提出「5要上網安全」守則，包括「要討論」，與孩子討論潛藏網路危機，建立網路安全知識；「要約定」，明確與孩子約定上網規則、時間；「要信任」，尊重孩子，營造探索空間；「要了解」，作孩子的朋友，了解孩子喜好的人物主題、上網動向、工具；以及「要設定」，開啟安全設定防護機制等，以防制兒少網路性剝削。

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