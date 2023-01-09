保障性隱私權 王婉諭籲完善性私密影像移除機制

時代力量立委王婉諭表示，她肯定行政院版《性侵害犯罪防治法》增訂「移除性私密影像」的法源依據，與《兒少性剝削防制條例》增訂「比對、限制瀏覽同一性影像」，但仍有可以改進的內容。（王婉諭國會辦公室提供）

2023/01/09 12:59

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院本週將處理《性侵害犯罪防治法》、《兒少性剝削犯罪防制條例》修正草案。時代力量立委王婉諭與兒童福利聯盟資深主任李宏文、台灣展翅協會秘書長陳逸玲、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、勵馨基金會副執行長王淑芬共同召開記者會，訴求中央應完善影像移除機制，給予被害人更實質的性隱私權保障及支持。

王婉諭表示，她肯定行政院版《性侵害犯罪防治法》增訂「移除性私密影像」的法源依據，與《兒少性剝削防制條例》增訂「比對、限制瀏覽同一性影像」，但仍有可以改進的內容。

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王婉諭認為，可改進內容包含，為了限制違法內容的散布，網路服務業者除了受到政府通知移除影像以外，也應該同時對濫用服務的使用者進行相應的處置，且政府應鼓勵或要求業者進行內容自律、建立相關移除違法內容的機制，與建立使用者申訴管道，並明定網路服務業者若有正當理由未盡速下架違法影像而不受裁罰，其下架和改善義務仍然存在，主管機關得指示繼續下架和做出需要改善，此外，成人性私密影像之移除應比照《兒少性剝削防制條例》作法，業者須比對該平台中所有同一的性影像，並整批下架移除。

李宏文表示，樂見立院修法採納民團主張，加重拍攝、散布、播送兒少性影像者的刑責，並擴大通報對象、增列持有兒少性影像者的罰則，初犯即科處刑責等，他也呼籲，政府應強化各項配套機制，包括擴編兒少性剝削防制相關人力與經費，落實新法規定，與兒少網安教育應加強辨識網路誘拐、性剝削等新型犯罪手法，改採受害案例「情境式演練」方式等。

王淑芬指出，2022年勵馨基金會所服務的105位兒少性剝削對象中，遭受「數位性暴力」威脅的有51.43%，被害樣態的前3名，分別為「散布性私密影像與個資」達79.6%為最高，其次為「性勒索」42.6%，第3為「網路性騷擾」14.8%，顯見數位性暴力對兒少的傷害。因此，王淑芬呼籲，為保障兒少身心健康權益，應有24小時先行限制瀏覽、移除犯罪有關網頁資料的機制。

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