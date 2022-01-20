新北兒少性剝削案近3年成長6成 侯友宜宣導「三不一要」

新北市政府今天在板橋區中山國中辦理兒少性剝削防制戲劇公演暨誓師大會，新北市長侯友宜出席宣導。（記者賴筱桐攝）

2022/01/20 13:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天在板橋區中山國中辦理兒少性剝削防制戲劇公演暨誓師大會，由莊敬高職表演科學生演出「噓！不要告訴別人」校園劇。新北市長侯友宜到場觀看表示，兒少性剝削犯罪日趨嚴重，這3年來成長近6成，呼籲大眾重視青少年網路使用安全，提醒孩子勿分享個人私密照，避免遭有心人士利用犯罪。

衛生福利部統計，新北市2019年性剝削通報案件共192案（男佔11.5%、女佔88.5%）、2020年增加到290案（男佔21.7%、女佔78.3%）、2021成長至325案（男佔26.2%、女佔73.8%），型態以私密照傳播、散布最多，除了威脅霸凌，也有恐嚇取財的犯罪型態，被害人不限女性，男性受害者比例逐年升高。

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劇中女學生因被有心人士誘騙，私密照外流遭受威脅，最後在親友與同學鼓勵下走出陰霾，並告訴師長、報警，將加害者繩之以法。

侯友宜表示，近年社群媒體發展蓬勃，各種科技犯罪隨之興起，尤其學生時常使用智慧手機等3C產品上傳照片，或被外界誘惑，誤將私密照分享、傳播給他人，遭有心人士加以利用，藉此控制被害人進行販賣毒品、詐取財物等犯罪行為，他強調，這3年來性剝削案急速成長近6成，希望各校做好防制宣導，維護校園安全。

侯友宜提到，校園防範性剝削是預防青少年犯罪的重要一環，呼籲學生謹記「不拍照、不分享、不留存、要截圖」的原則，若不幸遭遇性剝削，應保留與加害者的對話紀錄截圖，尋求師長協助與法律途徑，鼓勵受害者勇於站出來，與學校、檢警單位合作，遏止兒少性剝削事件發生。

莊敬高職表演科學生演出「噓！不要告訴別人」校園劇，帶領學子認識「性剝削」。（記者賴筱桐攝）

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