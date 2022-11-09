幫助父親在中國影響力水漲船高？蔣萬安陣營批抹紅：惡質操作

民進黨前秘書長洪耀福今指稱，國民黨台北市長候選人蔣萬安（左）參選能讓父親蔣孝嚴（右）在中國的影響力水漲船高。蔣萬安競選辦公室辦發言人黃子哲批評，用親人關係來惡質操作，是極為悲哀又下流的選舉奧步。（資料照）

2022/11/09 20:59

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兩岸恐是蔣萬安的陰影 洪耀福：蔣孝嚴在對岸可望水漲船高

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯抹黑民進黨台北市長候選人陳時中對已婚女性伸出「鹹豬手」，民進黨前秘書長洪耀福今表示，徐是為了干擾前聯電董事長曹興誠支持陳時中的記者會，也許兩岸議題是國民黨台北市長候選人蔣萬安內心很大的陰影，但能讓父親蔣孝嚴在中國的影響力水漲船高。蔣萬安競選辦公室辦發言人黃子哲批評，用親人關係來惡質操作，是極為悲哀又下流的選舉奧步。

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黃子哲說，洪耀福做為蔡英文總統身旁最有權勢的操盤手，竟也學媒體人周玉蔻對蔣萬安從親人關係，進行惡質操作，是極為悲哀又下流的選舉奧步。他酸說，蔣萬安選戰從立委到市長，當然都要靠自己好好努力，不然要像行政元長蘇貞昌2個女兒，一個靠爸當立委、一個靠爸賺標案？

黃子哲表示，蔣孝嚴過去為台商成功推動兩岸春節包機，當時民進黨也有26位立委支持該臨時提案，洪耀福的抹紅，是無法讓其選舉伎倆或陳時中的選情得以長進，更何況洪耀福為鏡電視向NCC關說與施壓還疑雲重重，做賊的人怎麼有臉喊汙衊別人是賊。

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