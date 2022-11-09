蔣萬安提嬰哭交響樂 兒少政策評比卻輸陳時中、黃珊珊

台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）與兒童權益聯盟（兒權盟）等鎖定年底九合一候選人，收集各家兒少政見並評比排名。（圖由台少盟提供）

2022/11/09 16:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕兒少團體鎖定年底九合一候選人，收集各家兒少政見並評比，其中台北市候選人受關注的3人中，由陳時中93.67分最高，黃珊珊獲91.53分次之，日前提出要讓嬰兒啼哭聲成為台北市交響樂的蔣萬安，則拿到86分，輸給陳、黃。

台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）與兒童權益聯盟（兒權盟）指出，該縣市長兒少政見評比，以兒少福利、教育勞動、藝文休閒、生存發展、18歲公民權等5大面向，檢視全台各縣市長候選人是否重視兒少議題。

請繼續往下閱讀...

該調查評審分5大指標，分別為兒少福利議題20％、兒少教育與勞動議題20％、兒少藝文與休閒議題20％、兒少生存與發展議題20％以及年底18歲公民權議題20％。其他候選人自提政見10％，總分為110分。

台少盟指出，觀察全台各縣市，台北市候選人的兒少政見總平均分數最高。

如分數在北市居首、高達93.67分的陳時中，承諾會積極增進數位媒體的硬體建構，投注資源提升兒少網路數位媒體素養，提出積極協助受害人將其影像下架來防止數位性暴力，並針對學生族群每年補助1500元藝文休閒券等。

黃珊珊則獲91.53分，其政見有建立「青少年自立住宅」，協助結束安置但無法返回原生家庭或社區者，推模擬租屋、收取約市價6折租金存入青少年個人專戶，協助儲備未來退宿後自立生活預備金。

蔣萬安則拿下86分，他承諾編制警力在上下學時段加強保護學童出入安全、關注落實兒少網路性剝削防治議題，擴編社工及心輔師人力來進一步提供學生心理諮商與資源轉介服務等。

陳時中今則透過視訊，表達獲友善兒少的肯定，指出兒少政見在自己當部長時就有進行，也願溝通，認為也要把台北打造成愛兒孫的城市，並曾推爸爸手冊，希望男女平權，並重視「遊中學」等概念。

黃珊珊也致謝評比肯定，但提到前2天南港發生遺憾的兒虐事件，顯示教育訓練與整體機制尚有不足，自己從母親角度來看，主要是讓青少年成長時有完善支持，也知女性不敢生育心境，認為少子化並非撒錢即可，應先建構願意生養的環境。

兒少團體今（9日）公布九合一選舉全台縣市首長候選人的兒少政見評比，其中台北市候選人陳時中拿下93.67分為該市最高，他透過視訊表達感謝。（圖由台少盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法