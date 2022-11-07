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    社區大學未來》陳︰課程創新 黃︰社大2.0 蔣︰結合學習中心

    陳時中今天應內湖社區大學邀請並聽取訴求。（記者吳亮儀攝）

    陳時中今天應內湖社區大學邀請並聽取訴求。（記者吳亮儀攝）

    2022/11/07 18:07

    〔記者吳亮儀／台北報導〕距離九合一選舉剩下不到3週，3名台北市長候選人陳時中、黃珊珊和蔣萬安今天應內湖社區大學邀請並聽取訴求；陳時中表示，現在相關預算抓得太緊、課程創新力不足，未來應寬列經費；黃珊珊提到要推動2.0版社區大學；蔣萬安則提出結合多項學習中心提供進修課程和場地。

    陳時中指出，現在社區大學的預算太緊繃，很難做到課程創新，而社大擔負終身教育、社會教育角色，民眾的持續充電很重要。他也提到未來社大可以對社會議題能更關注，例如他日前才應萬華社區大學之邀觀賞有關貧窮的影片，也啟發他對社福政策的一些感想。

    陳時中說，他對很多政策的概念是可以當作「投資」，社會福利也是一種投資，不是賺錢、是賺人，要讓社會往正向的方向去走，用投資的概念來看社區大學，未來可以連結由社區大學擔負在地議題相關的任務。

    黃珊珊提到，她也將延續社區大學的理念及內涵，成立以培訓職人或達人為目標的「2.0版社區大學」，計畫於4年內成立6個2.0版社區大學，以培育青年或在職人士創新創業、企業經營、財經專業、最新科技、及公共議題等知能。

    黃珊珊說，這呼應了社區大學這次提出的意見，不用擔心社區大學發展有所限制，她會協助讓社區大學更加活化，增加多元課程，讓年輕人也加入社區大學的行列。

    蔣萬安則提到，要結合市立大學、12所社區大學、12間樂齡學習中心及轄區內博物館，圖書館及社教機構及企業共同推展，提供進修課程及場地，並運用網路平台，提供免出門更便利的學習進修管道。

    另外，蔣萬安也表示，會研議發市民進修券搭配運動政策，滿足市民進修及運動的需求。

    黃珊珊今天應內湖社區大學邀請並聽取訴求。（記者吳亮儀攝）

    黃珊珊今天應內湖社區大學邀請並聽取訴求。（記者吳亮儀攝）

    蔣萬安今天應內湖社區大學邀請並聽取訴求。（記者吳亮儀攝）

    蔣萬安今天應內湖社區大學邀請並聽取訴求。（記者吳亮儀攝）

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