北市長辯論 － 申論》蔣萬安猛轟陳時中：難挽疫情對民眾傷害

台北市長選舉電視辯論會昨登場，國民黨候選人蔣萬安申論時猛攻民進黨候選人陳時中。（記者劉信德攝）

2022/11/06 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會昨登場，國民黨候選人蔣萬安申論時猛攻民進黨候選人陳時中，對三加十一無會議紀錄、疫苗採購合約封存三十年、民間採購國際疫苗頻受阻提出質疑。蔣也批評，就算陳在辯論會道歉，仍無法挽回民眾在疫情中的困擾與傷害。

重振台北是未來的首要目標

蔣萬安先用台語表示「我是台北出生、長大ㄟ台北囝仔」，並回憶以前台北是全台最有錢的城市，現在卻變成最舊的所在。蔣強調，重振台北是未來當市長的首要目標，要將基隆河右岸打造成「台灣新矽谷」，連結南港、內湖、北投士林科技園區，打造科技廊帶，吸引全球最好的廠商、最優秀人才；基隆河左岸有大規模住宅區，超過七成住宅屋齡超過三十年，要透過都市更新提升市民生活水準、確保生命安全。

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蔣萬安也喊出要將台北市打造成會展中心、金融中心、數位內容中心、文創中心、５Ｇ中心。蔣強調，對台北市願景不只是冰冷建設，城市要有人才會溫暖。

蔣萬安在申論尾聲感謝為疫情付出的醫護人員，隨即話鋒一轉，希望陳時中藉辯論會向國人交代為何三加十一關鍵會議沒有紀錄？為何疫苗採購合約要封存三十年？為何民間採購國際疫苗過程頻頻受阻？為何任內放任黑心快篩流入市面？為何由小吃店標得衛福部十六億元的快篩標案？為何高端疫苗第二期臨床試驗委託中資公司參與？為何疫情最高峰時辭去指揮官、衛福部長職務投入選舉？

蔣萬安強調台北市需要負責任、腳踏實地的市長，他會帶領台北市重新站上國際一流大都會的行列，讓台北市邁向無限。

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