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    北市長辯論 － 結論》蔣萬安：矽谷經驗 創造台北光榮

    台北市長選舉電視辯論會上，國民黨候選人蔣萬安於結論中表示，他要用在矽谷的經驗治理台北，創造台北的光榮。（主辦單位提供）

    台北市長選舉電視辯論會上，國民黨候選人蔣萬安於結論中表示，他要用在矽谷的經驗治理台北，創造台北的光榮。（主辦單位提供）

    2022/11/06 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會上，國民黨候選人蔣萬安於結論中表示，為了監督疫苗採購預算，並揪出說謊的人，他公布疫苗採購保密協議的例外規定，讓謊言無所遁形，他也批評北市沒改變，像一堵漏水的牆，他要用在矽谷的經驗治理台北，創造台北的光榮。

    蔣萬安提及，過去工作是矽谷律師，在美國事務所最激烈的商場戰爭中為客戶拚命；現在是立委，監督政府預算、為人民據理力爭；在家面對孩子哭聲吵鬧，跟在立法院打仗也是很相似。

    批台北像一堵漏水的牆

    他話鋒一轉批評，這些年台北沒發生劇烈變化，很多在意的事情點滴流失，像一堵漏水的牆，「我要用我的年輕讓台北年輕、用我的創新讓台北更新」，新市長會有新風格，讓台北變得不一樣。

    蔣萬安稱有改革的決心與行動力，並舉自己公布疫苗採購保密協議的例外規定為例，雖然遭民進黨立委圍剿，但他不曾退縮、無所畏懼，「即使民進黨發動國家機器追殺我，都擋不住我要替人民追討真相的決心」，不僅擔任立委如此，未來擔任市長也一樣，為了市民權利力拚到底。

    蔣萬安表示，擔任立委六年多經驗對北市是加分，台中市長盧秀燕也是在地立委出身，擔任市長後得到市民高度肯定，他將發揮民代懂得傾聽的特質，將台北打造以服務為導向的城市。

    蔣萬安最後強調，要用在矽谷的經驗，做為治理台北的基礎，打造台北成為機會之都、希望之都、世界之都，「我是那個全力以赴、撐起台北的蔣萬安，能把正向力量與善良正直帶進這座城市的蔣萬安」，一起創造共享台北的光榮。

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