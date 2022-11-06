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    北市長辯論 － 結論》黃珊珊：蔣陳若當選 隔天藍綠就開戰

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨天在結論時，批評辯論會讓大家看到活生生藍綠惡鬥。（記者方賓照攝）

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨天在結論時，批評辯論會讓大家看到活生生藍綠惡鬥。（記者方賓照攝）

    2022/11/06 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨天在結論時，批評辯論會讓大家看到活生生藍綠惡鬥，更稱可預見若是對手其中一人當選，第二天恐怕藍綠就會開戰，「這場台北市長選舉，是市民共贏與藍綠分贓的對決。」

    黃珊珊表示，可以想像他們其中一位當選，過去被大家厭惡的舊時代政黨、派系勢力將會重新入主市府，台北市好不容易建立起來的非藍非綠的淨土，將重回藍綠惡鬥的惡夢，但如果自己當選，第二天就可以上工、無縫接軌，更是首都第一位女市長。

    黃珊珊強調，她參選台北市長的主要原因就是繼續讓台北成為非藍非綠的非戰區，打造廉能勤政的全民政府，請大家靜下來問自己，脫下政黨外衣，這三位候選人，誰是最適合的市長人選？相信大家一定都有答案，所以藍綠兩黨害怕，開始無所不用其極的奧步，希望大家都淹沒在顏色與棄保的口水中。

    黃珊珊批評，一個想靠棄保坐享其成的政黨，終究會被歷史掃進灰燼，正因為有不認真的在野黨，才會讓執政黨為所欲為，這場選舉藍綠兩黨花費大筆的金錢，做鋪天蓋地的廣告，運用各種力量全力抹黑，花這麼大的力氣，就是為了權位與利益，對台北市來說絕對是場災難。

    打造廉能勤政的全民政府

    黃珊珊指出，這場台北市長選舉，是市民共贏與藍綠分贓的對決；是追求進步價值與選擇走回頭路的對決；是乾淨透明、公平正義與黨國復辟、權力腐化的對決；更是能力與平庸的對決，這場選舉就是價值的抉擇。呼籲市民，若不想讓台北重回藍綠惡鬥，請支持八號黃珊珊。

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