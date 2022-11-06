北市長辯論 － 結論》陳時中：同島一命防疫 勿為勝選消費往生者

民進黨候選人陳時中表示，希望把人生的最後一段公職旅程，奉獻給我最愛的城市——台北」。（主辦單位提供）

2022/11/06 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北市長候選人電視辯論會結論階段，民進黨候選人陳時中表示，現在疫情看到結束的曙光，「今天終於能脫下口罩跟人民說謝謝，大家辛苦了」。他強調，自己沒有想要選總統，「我不是柯文哲，也不是蔣萬安，更不是侯友宜，我只希望把我人生的最後一段公職旅程，奉獻給我最愛的城市——台北」。

人生最後一段公職

奉獻給最愛的台北

陳時中說，疫情以來有悲有苦，到底台灣人得到什麼？「我們得到同島一命共同體、攜手同心、扶持彼此而成為典範」。話鋒一轉，陳說，因為他要選舉，醫護人員和防疫人員的防疫成績卻變成邪惡痕跡，這種有心操弄讓他非常痛心，強調防疫同伴的光榮印記仍在、不會被抹滅。

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陳時中也提到，疫情期間有位要好的縣市首長打電話問他，有長輩往生，親友因防疫無法參加告別式，有無防疫和人情兩全的方法？「電話這頭我講說有，但是我做不到，即使是好朋友我也做不到」。

陳時中說，那位首長當時很難過，他唯一能說的是很抱歉，他不是冷血的人，生離死別誰不痛，但身為防疫指揮官必須把疫情控制住、讓傷害降到最低。他提到，韓國瑜前市長嘲笑他，整天愁眉苦臉像欠人錢，但「每天面對難題、面對生離死別，怎麼笑得出來？」他坦言，黃珊珊說他謀財害命、在市場聽到有人說他害死這麼多人怎麼還敢出來選舉，說不難過是騙人的。

陳時中強調，他沒有阻擋疫苗，國際疫苗採購有很多規範，「我是全世界最想公開於世的人，但為了勝選而破壞國際規範，我做不到，兩位律師（指黃珊珊、蔣萬安）更應該了解」，他也批評對手「全世界只有台灣為了勝選而消費往生同胞、毀掉國產疫苗」。

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