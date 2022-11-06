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    北市長辯論 － 場邊觀戰》指揮官對上好學生 黃訴求擺脫藍綠

    台北市長選舉電視辯論會昨登場，三選將交鋒。（主辦單位提供）

    台北市長選舉電視辯論會昨登場，三選將交鋒。（主辦單位提供）

    2022/11/06 05:30

    記者鄭名翔／特稿

    台北市長選舉辯論會昨落幕，民進黨候選人陳時中預料對手老調攻擊、予以精準回擊，結論時更情理並陳，再展「溫暖指揮官」風範。

    國民黨候選人蔣萬安則如「好學生」演講，言談舉止流露精算後的苦練成果，鞏固藍營基本盤企圖明顯。

    無黨籍候選人黃珊珊要小心被兩對手邊緣化的危險，她熟悉市政的優勢尚有可發揮空間，擺脫藍綠惡鬥的訴求能否扭轉戰局，猶待觀察。

    台北市長選情膠著，因此昨天唯一一場選舉辯論會即被各陣營視為選前重要決勝戰場，過程卻是「雷聲大雨點小」，三方均走安全保守路線，雖各有攻防，卻多是點到為止，使此場大戲雖叫座但精彩度略顯不足。

    陳時中一開場便掌握蔣萬安老調攻勢，採直球對決、精準反擊，展其鋒利一面，而對於參選以來頻遭各陣營攻擊的防疫包袱，則在結論時情理並陳，提到疫情期間面對各項決策之艱難，也感性致謝辛苦醫護、防疫人員及全體人民，重新喚回過往深植人心「溫暖指揮官」形象。

    蔣萬安則展現苦練成果，論述過程猶如「好學生」演講，言談搭配豐富肢體語言，流露鑿鑿精算痕跡，且在初始便急功心切，耗費一半政見申論時間，提出「防疫七問」猛擊陳時中，卻在面對社宅、大巨蛋、電力等市政議題實問虛答，鞏固藍營基本盤企圖明顯。

    會前最具信心、也備受看好的黃珊珊，其優於對手的市政熟悉度似乎意猶未盡，對首都當前利弊，多數是延續台北市長柯文哲的施政，尚難大破大立直述，在三方交鋒中，有受制藍綠刻意邊緣化的危險，於是一再形塑擺脫藍綠惡鬥之願景，訴求中間選民，企圖藉此扭轉戰局。

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