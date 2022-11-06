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    北市長辯論 － 申論》黃珊珊強調即戰力 期盼成為首位女市長

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊，期望自己能成為台北市首位「女市長」。（主辦單位提供）

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊，期望自己能成為台北市首位「女市長」。（主辦單位提供）

    2022/11/06 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會上，無黨籍候選人黃珊珊申論主打市政經歷，重申擔任廿一年市議員、三年副市長，自詡是可立刻上手、解決問題的「即戰力」，且會是「以人為本」，帶領市民度過危機的市長。她強調台北市民八年前推倒藍綠高牆，如今不該再走藍綠惡鬥的回頭路，期望自己能成為台北市首位「女市長」。

    黃珊珊指民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安對台北市政的批評，等同否定所有里長、議員、市民八年來的努力，反而各自提出公廁全面汰換免治馬桶、深蹲換乘公車等不切實際政見。

    黃珊珊點出，台北市正面臨極端氣候、能源短缺、人口老化、居住正義等刻不容緩問題，沒時間等待「實習市長」的成長，她自詡憑藉過去廿四年市政經驗，深知城市治理邏輯，可為「即戰力」立刻上手、解決問題。

    免治馬桶、深蹲搭公車 不切實際

    黃珊珊也細數政見，包括提出首都進化雙軸線，推動TOD（交通導向的都市計畫）、EOD（學校改建範圍的社區改造），提高容積獎勵以加速推動都市更新等，並要申辦二○三八亞運以帶動城市發展，邁向二○五○年淨零碳排等，更要加速改變台北市容市貌、讓城市再生，尤其於疫情過後振興台北經濟，更是刻不容緩。

    黃珊珊強調，要以此次選舉證明，若只有黨意不顧民意，終將被人民淘汰，而自己歷經六屆議員、三年副市長，為這座城市打拚廿四年，盼選舉回歸選賢與能，而非「選平庸、保政黨」，期望自己能成為台北市首位「女市長」。

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