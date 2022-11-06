北市長辯論 － 申論》陳時中自認政策控 危老都更列第一要務

民進黨台北市長候選人陳時中，強調自己是「政策控」。（記者方賓照攝）

2022/11/06 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中在昨天的電視辯論會中，面對國民黨候選人蔣萬安的防疫七問，回駁「這些問題不是都問過了嗎？」感慨「裝睡的人叫不醒」。他強調自己是「政策控」，提出的政策是對市民的承諾，尤其談了十六年仍沒有進展的信維大樓都更案，希望與兩名候選人約定，不管誰當選，都要把類似老舊住宅更新，做為就任市長後的第一要務。

斥蔣一問再問 「裝睡的人叫不醒」

陳時中對於蔣萬安在申論時丟出的防疫七問回批說，這些問題不是都問過了嗎？批蔣「裝睡的人叫不醒」，要當市長的人，一個問題問一次還沒辦法了解，問兩次應該明白，問三次就有點多餘了。他不會苛責蔣要為過去蔣家的行為負責，但與其參加救國團遊行，蔣更有責任帶領台灣社會彌平傷痕。

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陳時中提到日前看了描述白色恐怖時期的電影「流麻溝十五號」相當震撼，邀請蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊與支持者一起去看，共同面對這段歷史，會是台灣社會邁向和解、團結的一大步。

陳提到八年前全心全意支持台北市長柯文哲，相信柯會推倒藍綠高牆，八年過去了，柯卻築起另一道牆，台北市民成了柯向上爬的工具，疫情期間還不斷砲打中央。對於日前與黃珊珊間的防疫旅館誰發明的爭議，他不會再用「剽竊」形容，彼此認知雖有差異，但中央與地方一體，功勞應該給地方。

陳時中強調他是「政策控」，提出的政策是他對市民的承諾，也是一份契約；看到從郝龍斌到柯文哲市長共講了十六年的信維大樓都更，至今未動，希望與另兩位候選人約定好，不管誰當選，都要把這類老舊住宅都市更新的案子，當作就任市長後的第一要務。

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