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    首頁　>　政治

    北市長選舉 唯一場電視辯論// 陳時中蔣萬安黃珊珊 攻防激烈

    台北市長選舉唯一一場電視辯論會昨天登場，民進黨候選人陳時中（中）、無黨籍候選人黃珊珊（右）及國民黨候選人蔣萬安（左）正面交鋒，（主辦單位提供）

    台北市長選舉唯一一場電視辯論會昨天登場，民進黨候選人陳時中（中）、無黨籍候選人黃珊珊（右）及國民黨候選人蔣萬安（左）正面交鋒，（主辦單位提供）

    2022/11/06 05:30

    〔記者蔡亞樺、鄭名翔、吳亮儀、蔡思培／台北報導〕台北市長選舉戰況激烈，唯一一場電視辯論會昨登場，民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊及國民黨候選人蔣萬安正面交鋒，分別就疫苗、大巨蛋、少子化、社會住宅、兩岸關係等議題展開唇槍舌戰，三人相互較勁，炒熱首都之戰的選情。

    由三立電視、TVBS共同舉辦的電視辯論，在台北國際會議中心舉行。一開始的申論階段，蔣萬安打頭陣，猛批陳在衛福部長任內防疫及疫苗採購的爭議，但陳時中一上場就反擊「裝睡的人叫不醒」，黃珊珊則攻擊陳的免治馬桶、蔣的公車預約政策，三人纏鬥，火藥味十足。

    大巨蛋案、棄保…3人較勁纏鬥

    最受注目的交叉詰問，第一輪提問的陳時中直攻大巨蛋案，點名台北市長馬英九、郝龍斌及現任台北市長柯文哲，誰應負較大責任？黃珊珊答說，「是國民黨弊案、柯文哲善後、民進黨卡關」；蔣萬安先跳針批疫苗採購黑箱，回歸正題也只說若違法就依法究辦。

    蔣萬安提問北市人口流失嚴重，陳、黃藉機闡述自己的育兒政見；蔣還提問內湖交通問題，黃珊珊砲轟，藍綠議員不支持捷運文湖線地下化，陳時中反唇譏黃當時也是議員。

    第二輪提問聚焦在政治攻防，陳時中問到棄保傳聞，並問黃珊珊是否對柯有信心？蔣萬安說，心中有藍綠才會糾結顏色，嘴巴講棄保的人才真正在想棄保；黃珊珊向柯表達感謝，喊出要組聯合政府。

    最後結論，陳時中回溯擔任防疫指揮官過程的沉重與艱辛，流露感性；蔣萬安話題繞回疫苗採購黑箱，又稱將以在美國矽谷工作經驗來治理北市，訴求國際觀。黃珊珊強調超越藍綠，終結政黨惡鬥，擺脫棄保效應。

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