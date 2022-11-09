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    蔡英文6度廟口站台 力挺陳時中「他的領導力被檢驗過是最好的」

    蔡英文總統今晚連趕兩場為陳時中站台；她說，陳時中是能力被實實在在檢驗過的領導人，能帶領整個團隊和民眾改變城市。（記者吳亮儀攝）

    蔡英文總統今晚連趕兩場為陳時中站台；她說，陳時中是能力被實實在在檢驗過的領導人，能帶領整個團隊和民眾改變城市。（記者吳亮儀攝）

    2022/11/09 20:51

    〔記者吳亮儀／台北報導〕九合一選舉投票只剩不到三週時間，蔡英文總統今天（9日）晚間一連兩場為民進黨台北市長候選人陳時中廟口開講，第一場先到信義區興雅福德宮。蔡英文說，陳時中是台北市三名候選人中領導力最好的候選人，「他是能力被實實在在檢驗過的領導人，能帶領整個團隊和民眾改變城市」。

    今晚是蔡英文第六、第七次為陳時中的「廟口開講」站台，她致詞時表示，在最困難的時刻就是一個人最真實、最能展現能力和性情的時候，陳時中沒有一點掩飾和包裝，大家在疫情時每天都看得到陳時中、現在選舉也每天都看的到、能檢驗，現在選舉到這時候真的很緊張，每人每天拉一張票「拚一下就會過」。

    蔡英文說，陳時中提出來的政見不只是看圖片講一講而已，那是經過很多有經驗的人討論出來的政策，加上陳時中的意志來執行，「沒有一個人能把所有事情做完、無法一個人就治理城市和國家，要有好的領導人可以讓大家凝聚起來，帶領大家，讓團隊互相配合的很好、有使命價值為台灣拚命，這就是領導團隊」。

    蔡英文說，領導人有分很多種，有讓人害怕的、有隨便做做的，而陳時中的領導有感情，帶領團隊讓台灣度過百年大疫，「連總統都要聽他的、全國人都會遵守訂出來的規定，這就是民主法治國家，有好的公民能一起配合政策」。

    蔡英文說，台灣人心裡很清楚陳時中帶領大家走出疫情，經濟發展和生活也不太受影響，當世界各國有發生很多傷心的事情的時候，台灣仍有穩定的社會和向上成長的經濟，這是很難能可貴的成就，「我們的防疫真的不差，現在卻因為選舉的攻擊有很多不公平的地方，我們要還給陳時中一個公道」。

    蔡英文說，台北市真的需要有肩膀、有領導力的市長來改變，台北市有最具挑戰性的工作就是都更，每任市長都說要做都更，但都做的不多，因為要都更、要分配的時候就會有人的期待和感情，要有人來溝通協調，讓大家安心和政府去都更，這就是政府有無溝通的能力和協調能力，「而陳時中的溝通協調能力一流」。

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