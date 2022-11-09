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    北市「三腳督」 洪耀福：蔣萬安「趙少康附身」、黃珊珊「貴婦變怨婦」

    民進黨前秘書長洪耀福。（資料照）

    民進黨前秘書長洪耀福。（資料照）

    2022/11/09 17:06

    〔記者陳昀／台北報導〕台北市長選舉「三腳督」選情依舊膠著，民進黨前秘書長洪耀福今受訪分析，在上週台北市長辯論會後，觀察出國民黨候選人蔣萬安走向深藍化，簡直「趙少康附身」，無黨籍的黃珊珊則從「貴婦變怨婦」，開始抱怨、酸人，不知所措；至於民進黨候選人陳時中則變得比較自信，並開始往中間選民移動，順順在打。

    洪耀福表示，近來諸多風波紛擾後，民進黨各縣市選情逐漸露出曙光，觀察台北市長3位候選人，蔣萬安在辯論後的打法改變很多，並慢慢走向「深藍化」，攻擊火力和講話態勢一副面目可憎，感覺像中廣董事長趙少康附身，這樣的形象轉換太快，本來是乖小孩，突然被趙少康帶走。

    洪耀福也分析，過去黃珊珊的形象是對市政很嫻熟、很中產階級、很優雅的貴婦，但在民眾黨新竹市長候選人高虹安的風波後，黃被打得不知所措，有點「貴婦變怨婦」，開始會抱怨、酸民化，優雅的知識形象就不見了，高這件事會嚴重傷害年輕、中間選票，畢竟這超出很多人的想像，太挑戰社會的道德底線。

    至於陳時中，洪耀福說，陳時中在辯論後變得比較有自信，並開始發表大咖譜曲的競選歌曲、找來年輕人相挺等，開始往中間選民靠攏，顯示陳時中有信心鞏固傳統綠營組織票，進而開始擴大選民基礎。

    此外，洪耀福透露，國民黨高層在辯論會後曾討論蔣萬安是否辭立委，因為蔣萬安的情勢已經沒有那麼篤定會贏，一定要出險招，想逼蔣辭立委，這通常是落後者的策略，自己2009年輔選時就用過，「蔣萬安可以來問我」。（17:08更新）

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